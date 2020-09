Come sappiamo qualche mese fa il CFO di Apple, Luca Maestri, ci aveva informato che iPhone 12 sarebbe arrivato in ritardo e gli ultimi rumor indicano che il mese di ottobre potrebbe essere la finestra temporale scelta da Apple per la presentazione della nuova serie di smartphone di fascia alta.

Sono questi i nomi di iPhone 12?

In queste ore un inedito leak ci permette invece di scoprire quelli che potrebbero essere i nomi dei modelli ufficiali di iPhone 12 al lancio. La notizie viene rilanciata su Twitter da @DuanRui e vede immortalate quelle che dovrebbero essere gli adesivi delle custodie in silicone originali Apple.

Dalle foto è possibile leggere chiaramente le indicazioni a questi modelli:

iPhone 12 mini ;

; iPhone 12 ;

; iPhone 12 Pro ;

; iPhone 12 Max.

Benché i prossimi smartphone di Apple siano quattro, è possibile notare la presenza di soli tre adesivi. Il motivo è presto detto: pare che iPhone 12 e iPhone 12 Pro abbiano le stesse dimensioni e lo stesso alloggiamento delle fotocamere posteriori.

Queste informazioni ci portano a supporre che la lineup definitiva degli iPhone 12 possa essere la seguente:

iPhone 12 con display da 5,4 pollici;

iPhone 12 “entry level” con display da 6,1 pollici;

iPhone 12 “premium” con display da 6,1 pollici;

iPhone 12 con display da 6,7 pollici.

Purtroppo gli adesivi non ci permettono di scoprire ulteriori informazioni sull’attesa gamma di terminali di fascia alta di Apple, ma è probabile che verremo a conoscenza di ulteriori dettagli mano mano che ci avviciniamo alla data di presentazione ufficiale.