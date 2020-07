JBL presenta Tuner 2 e Tuner XL, due radio portatili compatte ideali per l’ascolto delle stazioni radio e per il collegamento allo smartphone via Bluetooth. Ecco di cosa sono capaci le novità targate JBL e a quale prezzo sono disponibili per l’acquisto in Italia.

Ecco JBL Tuner 2 e JBL Tuner XL

JBL Tuner 2 è la nuova versione della prima Tuner: suono migliore con potenza da 5 W, design rinnovato e batteria più performante, che promette un ascolto fino a 12 ore. Supporta sia le radio FM sia quelle DAB+ e permette il collegamento allo smartphone tramite Bluetooth quando si vuole ascoltare un po’ di musica, il tutto condito dalla certificazione IPX7 per l’uso in qualsiasi condizione atmosferica. Presenti cinque tasti di memoria e un display di facile lettura, con dimensioni adatte alla portabilità (180 x 70 x 72 mm e 0,543 kg di peso).

JBL Tuner XL è la sorella maggiore di Tuner 2, e garantisce le stesse funzionalità con qualche miglioria hardware: le ore di riproduzione con una singola carica salgono a 15, mentre l’audio risulta più potente (10 W). Le dimensioni rimangono compatte, in modo da favorire la portabilità (145 x 167 x 103 mm, peso di 1,15 kg).

Prezzi e uscita di JBL Tuner 2 e JBL Tuner XL

JBL Tuner 2 e JBL Tuner XL sono già disponibili presso i migliori rivenditori, fisici e online, e sul sito jblstore.it al prezzo consigliato di rispettivamente 99,99 e 149,99 euro.

