JBL, brand noto e apprezzato per i suoi accessori audio, ha annunciato ufficialmente l’arrivo sul mercato italiano della sua nuova soundbar true wireless Bar 9.1, un concentrato di tecnologia e potenza che integra audio surround con Dolby Atmos e DTS:XTM con la comodità dell’esperienza senza fili.

JBL Bar 9.1: caratteristiche e immagini

JBL Bar 9.1 è l’ultimo modello che si aggrega alla serie Bar del noto produttore e promette massima immersività con driver up-firing, altoparlanti surround wireless – grazie alla tecnologia proprietaria JBL Original Pro Sound – removibili e 9.1 canali (dunque ben oltre i 5.1 e 7.1 canali dei sistemi tradizionali) nati dall’esperienza audio combinata di JBL, Dolby Atmos e DTS: X.

Tutto questo viene ottenuto fisicamente grazie a un sistema di soundbar e due altoparlanti separati e removibili per un totale di quattro driver. L’algoritmo incorporato, grazie ad un doppio microfono, fornisce una calibrazione intelligente, ottimizzando il suono surround 3D indipendentemente da come siano stati posizionati gli altoparlanti wireless. Il tutto senza dimenticare il subwoofer wireless in dotazione, che monta un driver down-firing da 10 pollici per offrire all’ascoltatore bassi profondi e ben presenti.

JBL Bar 9.1 non si fa mancare neppure un pieno di potenza: il sistema si spinge fino a un massimo di 820 watt e permette di scegliere l’intensità sonora più adatta in ogni situazione di ascolto.

Per quanto riguarda la completezza dell’esperienza multimediale, JBL Bar 9.1 supporta video in 4K e Dolby Vision e integra il supporto a Google Chromecast ed Apple Airplay 2.

Per quanto riguarda il design, giudicate da soli dalle immagini che vedete qui sotto.

JBL Bar 9.1: prezzo e disponibilità

Il sistema JBL Bar 9.1 sarà disponibile a breve anche sul mercato italiano – ma non è stata comunicata una data precisa – al prezzo di listino di 999 euro.

