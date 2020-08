Apple è una delle tante aziende hi-tech colpite duramente dal Coronavirus per quanto riguarda il ritardo del lancio dei nuovi prodotti, di cui la compagnia stessa ci aveva dato notizia a fine luglio confermando il ritardo di “qualche settimana” per il lancio della serie iPhone 12. Secondo alcune nuove informazioni condivise su Twitter dal leaker Jon Prosser, il colosso di Cupertino dovrebbe lanciare la gamma di iPhone 12 (tra cui iPhone 12 Pro Max), Apple Watch ed iPad nel corso di diverse settimane lungo i mesi di settembre, ottobre e novembre.

iPhone 12 disponibili a partire da ottobre 2020

Secondo il leaker sarebbero queste le tempistiche scelte da Apple per il lancio delle nuove generazioni di dispositivi:

Apple Watch e iPad: annuncio con comunicato stampa durante la settimana del 7 settembre ;

; iPhone: evento previsto per la settimana del 12 ottobre con i pre-ordini di iPhone 12 e iPhone 12 Max nella settimana del 12 ottobre e spedizioni a partire dal 19 ottobre, mentre iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max con pre-ordini e spedizioni a partire da novembre.

Sono queste le date di lancio di iPhone 12 per l’Italia? Difficile a dirsi. Come sempre sottolineiamo che si tratta di rumor e non di informazioni ufficiali, sebbene Prosser abbia alle spalle una lunga scia di rumor rivelatisi veritieri. Tendenzialmente le data di presentazione e lancio di iPhone 12 dovrebbero combaciare con la disponibilità anche sul nostro mercato, ma l’esperienza ci insegna ad essere piuttosto cauti da questo punto di vista.

Lo stesso Prosser, infatti, sottolinea come Apple potrebbe rivedere le finestre di lancio ed eventualmente correggere il tiro anticipando o addirittura posticipando le date di presentazione.