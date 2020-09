Una delle principali novità introdotte dal team di Apple con iOS 14 è rappresentata dalla modalità Picture-in-Picture, ossia la soluzione che consente agli utenti di guardare un video in una piccola finestra mentre stanno facendo altre cose su iPhone.

Si tratta di una feature molto utile nel caso in cui, ad esempio, si desiderasse guardare un video di YouTube su Safari continuando a chattare con i propri amici o a controllare la posta elettronica.

YouTube potrebbe avere limitato una novità di iOS 14

Pare, tuttavia, che ciò non sarà possibile, in quanto YouTube avrebbe fatto qualcosa per impedire ai video di continuare a essere riprodotti quando la modalità PiP è attivata, a meno che non si paghi l’abbonamento a YouTube Premium.

Ecco una breve dimostrazione di ciò che accade se non si è abbonati a YouTube Premium:

iOS 14’s picture-in-picture mode doesn’t work with YouTube in Safari. 🤔 pic.twitter.com/JwGLAmwhwb — Jay Peters 🧇 (@jaypeters) September 18, 2020

La modalità Picture-in-Picture viene invece supportata correttamente per i video di YouTube su Safari se si utilizza un iPad (anche senza abbonamento) e ciò suggerisce che la limitazione presente su iPhone potrebbe essere frutto di un bug. Probabilmente ne sapremo di più nel giro di qualche giorno.