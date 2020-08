Il team di Instagram sta lavorando per espandere la funzionalità Guide, lanciata nei mesi scorsi con contenuti dedicati al benessere.

Grazie ad essa, infatti, esperti ed organizzazioni hanno avuto la possibilità di condividere risorse su come affrontare la pandemia di Coronavirus ed in particolare come gestire l’ansia o il dolore.

Pare che i risultati dei test condotti dal team di Instagram siano stati positivi, tanto che la feature è pronta per crescere, così da consentire ai creator di sfruttare appositi strumenti per condividere guide per altri tipi di suggerimenti e consigli, come luoghi o persino prodotti.

Instagram vuole rafforzare le Guide

L’idea alla base delle guide è offrire agli utenti un modo per pubblicare contenuti di forma più lunga che non siano solo foto o video (allo stato attuale possono includere foto, gallerie e video provenienti dal profilo del creatore).

La funzione consentirebbe ai creatori di utilizzare Instagram come piattaforma per condividere suggerimenti e consigli, invece di reindirizzare il traffico al di fuori di Instagram, come un blog o un altro sito web.

Al momento del lancio, Adam Mosseri ha dichiarato che la funzione Guide è stata originariamente progettata pensando al caso d’uso dei viaggi ma gli sviluppatori hanno deciso di concentrarsi sul benessere a causa della pandemia di Coronavirus. Ora sembra che Instagram tornerà alla sua idea originale, così da consentire ai creatori di realizzare Guide per i luoghi e anche per altre cose.

Quando la feature sarà implementata, gli utenti nel momento in cui decideranno di creare un nuovo contenuto troveranno tra le opzioni disponibili anche le Guide e, scegliendo tale possibilità, potranno optare tra luoghi, prodotti e post:

Restiamo in attesa di scoprire quando le novità saranno disponibili per tutti.

Instagram è disponibile sia per Android che per iOS.