Ogni giorno miliardi di persone utilizzano Instagram per condividere con il mondo una foto, un video, un pensiero, una storia. In questi mesi di quarantena per il Coronavirus, il social network ha lanciato alcune interessanti funzioni per aiutare gli utenti a superare questo periodo piuttosto difficile.

Consigli per gestire le proprie emozioni

In queste ore l’azienda svela però Instagram Guide, ovvero una nuova sezione che permette agli utenti di scoprire consigli e tanto altro da parte di organizzazioni, aziende, personaggi pubblici e creativi direttamente su Instagram.

L’azienda permetterà ad alcuni creators di entrare in contatto con diverse organizzazioni in modo da condividere con il grande pubblico alcuni consigli su come affrontare il lockdown, mantenersi in forma in casa e prendersi cura del proprio corpo. Nello specifico, fra gli argomenti maggiormente trattati troveremo consigli su:

gestire il dolore;

gestire l’ansia;

continuare a mantenere un contatto con le persone;

prendersi cura della propria persona e del proprio benessere.

Attualmente le guide sono disponibili per una manciata di personaggi pubblici di Instagram (@afspnational, @heads_together, @vitaalere, @klicksafe, @headspace_aus, @deepikapadukone, @sudahdong e @eenfance) e possono essere facilmente individuate dalla nuova icona presente subito sotto i tasti “segui” e “messaggio”.

Queste possono essere poi condividese in una storia personale oppure tramite Direct ai propri contatti, semplicemente tappando l’icona nell’angolo in alto a destra. In futuro le Guide di Instagram verranno aggiunge direttamente all’interno del tab Esplora.

La novità è già disponibile su Instagram per Android e iOS a questi link:

