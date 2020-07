Iliad e fibra è un connubio che da sempre fa venire l’acquolina in bocca a chi crede nella “rivoluzione” portata avanti dall’operatore francese nel mercato degli operatori mobile, soprattutto da quando si dava per assodato la sua partnership con Open Fiber. In queste ore arriva l’ufficialità da tanto tempo attesa dai tanti – più di 5 milioni di utenti in poco più di 2 anni dalla sua entrata nel mercato italiano – clienti dell’operatore francese: Iliad e Open Fiber stringono una alleanza per il lancio dell’operatore nel mercato fisso con rete FTTH.

Fibra FTTH tramite Open Fiber

L’operatore utilizzerà la rete in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) di Open Fiber per fornire ai suoi clienti lo stesso livello di qualità che l’ha portata a diventare il quarto operatore mobile in Italia: trasparenza, qualità e semplicità. La collaborazione si posiziona di fianco ai più di 100 operatori che ad oggi lavorano con Open Fiber per la distribuzione della rete, consolidando così il ruolo della compagnia a livello nazionale e internazionale.

La strategia di Iliad è ovviamente quella di concludere il processo di convergenza fra rete fissa e mobile, in modo da offrire ai clienti un unico servizio che tramite Open Fiber potrà diventare realtà. “La domanda crescente di connettività degli ultimi mesi ci ha spinto ad accelerare i tempi per l’ingresso nel segmento del fisso e la partnership con Open Fiber costituisce il primo passo in questa direzione“, sottolinea l’AD di Iliad Benedetto Levi, a cui fa coro la dichiarazione di Elisabetta Ripa, AD di Open Fiber, quando sottolinea che “la nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.