Secondo un interessante indiscrezione riportata dai colleghi di Milano Finanza, pare che Iliad stia lavorando con Open Fiber per sbarcare all’interno del mercato della fibra. I due partner, sempre da quanto emerge dal rumor, sarebbero in una fase di contrattazione definita come “avanzata”, sebbene l’operatore francese non abbia ancora preso alcun accordo per il suo ingresso all’interno di questo mercato.

Iliad guarda a Open Fiber per la rete FTTH

Dal lancio in Italia appena due anni fa, correva il 29 maggio 2018, l’operatore francese si è guadagnato in tempi record il quarto posto della classifica dei più importanti operatori italiani grazie al 7% di market share. Il merito è certamente delle offerte Iliad difficilmente resistibili, ma anche una maturità della rete e del servizio decisamente apprezzabile per un operatore così giovane.

Volendo vedere qualcosa in più nel messaggio comunicato su Twitter dell’AD Benedetto Levi in occasione del secondo compleanno di Iliad in Italia, è probabile che sia presente un rimando indiretto proprio all’accordo con Open Fiber per portare la fibra a 1 Gbps tramite connessione FTTH (Fiber To The Home) nelle case degli italiani.

Del resto, proprio all’interno del piano Odysée 2024 si faceva esplicito riferimento all’entrata nel mercato della telefonia fissa, sebbene sia un programma complesso e di lunga durata.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche