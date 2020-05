Nuove funzionalità in arrivo sui wearable Huawei, in parte “ereditate” dallo smartwatch Huawei Watch GT 2e, svelato lo scorso mese di marzo: scopriamo insieme le novità per Huawei Watch GT 2, Huawei Band 4 e Huawei Band 4 Pro.

Novità per Huawei Watch GT 2, Huawei Band 4 e Huawei Band 4 Pro

Con Huawei Watch GT 2e la casa cinese ha introdotto per la prima volta a livello globale la funzione di monitoraggio dei livelli di saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), disponibile da qualche settimana: col nuovo aggiornamento in distribuzione il produttore ha ora reso disponibile quest’ultima su altri modelli, ossia Huawei Watch GT 2 (da 46 o 42 mm), Huawei Band 4 e Huawei Band 4 Pro. Per attivarla basta recarsi nel menu e il test si avvierà automaticamente.

Non è però l’unica novità in serbo per i possessori di wearable Huawei: sui modelli Huawei Watch GT 2 sono ora disponibili il monitoraggio del ciclo mestruale tramite calendario, la possibilità di scattare foto direttamente dallo smartwatch, nuove watch faces per la personalizzazione del quadrante, il riconoscimento e la personalizzazione dell’attività sportiva:

ciclo mestruale (solo su Android): basta inserire alcuni parametri all’interno dell’app Huawei Health per ricevere promemoria personalizzati direttamente sullo smartwatch, sia per l’inizio e la fine del ciclo sia per i giorni fertili;

(solo su Android): basta inserire alcuni parametri all’interno dell’app Huawei Health per ricevere promemoria personalizzati direttamente sullo smartwatch, sia per l’inizio e la fine del ciclo sia per i giorni fertili; watch faces animate : l’aggiornamento porta nuovi quadranti animati, creati per personalizzare al meglio lo smartwatch e per l’utilizzo in movimento;

: l’aggiornamento porta nuovi quadranti animati, creati per personalizzare al meglio lo smartwatch e per l’utilizzo in movimento; controllo fotocamera: dopo aver effettuato il pairing con lo smartphone Huawei (solo con EMUI 10.1 o superiore), cliccando sull’icona della fotocamera sullo smartwatch si attiverà il controllo remoto.

Vi segnaliamo inoltre che fino al 18 maggio 2020 potrete trovare sullo shop ufficiale Huawei Watch GT 2e in offerta a 149,90 euro con le cuffie Huawei Sport Bluetooth Headphones Lite incluse nel prezzo.

Come aggiornare Huawei Watch GT 2, Huawei Band 4 e Huawei Band 4 Pro

Aggiornare il vostro smartwatch Huawei Watch GT 2 o la vostra smartband Huawei Band 4 o Huawei Band 4 Pro è molto semplice e può essere fatto direttamente attraverso l’app per smartphone Huawei Health: basta che seguiate il percorso “Dispositivi > Aggiornamento firmware” selezionando il wearable in possesso. Tenete conto che ci vorrà qualche minuto per il trasferimento del nuovo firmware al dispositivo, e fate attenzione a non avviare l’update con una bassa percentuale di batteria residua.

