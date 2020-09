Huawei si prepara a lanciare sul mercato tre nuovi dispositivi indossabili che nelle scorse ore sono stati oggetto di interessanti anticipazioni: stiamo parlando di Huawei Watch GT 2 Pro, Watch Fit e FreeBuds Pro.

Iniziando da Huawei Watch GT 2 Pro, il nuovo smartwatch del colosso cinese dovrebbe essere lanciato in due colorazioni (“Night Black” e “Nebula Grey”) ad un prezzo che in Europa potrebbe essere fissato in 299 euro.

Huawei Watch Fit è già disponibile in alcuni mercati asiatici ma dovrebbe presto sbarcare anche nel Vecchio Continente: pare che il prezzo ufficiale possa essere di 129 euro, con quattro colorazioni (“Graphite Black”, “Mint Green”, “Cantaloupe Orange” e “Sakura Pink”).

Tra i suoi punti di forza vi sono un display AMOLED da 1,64 pollici con una risoluzione di 456 x 280 pixel, un sensore per il calcolo della frequenza cardiaca, GPS, barometro e una batteria da 180 mAh (dovrebbe garantire 10 giorni di autonomia).

Huawei FreeBuds Pro faranno concorrenza ad Apple AirPods Pro

Infine, Huawei FreeBuds Pro è il nome delle nuove cuffie true wireless del colosso cinese che potranno contare anche sulla cancellazione attiva del rumore.

Queste cuffie saranno disponibili nei colori “Carbon Black”, “Silver Frost” e “Ceramic White” ad un prezzo consigliato di 179 euro.