Il team di sviluppatori di Huawei ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per Huawei FreeBuds 3, migliorando nel complesso l’esperienza di utilizzo che queste cuffie true wireless sono in grado di garantire.

Le novità introdotte per i possessori di Huawei FreeBuds 3

L’aggiornamento in questione ha un “peso” di appena 1,98 MB e porta il firmware alla versione 1.9.0.228.

Questo è il changelog ufficiale:

miglioramento della qualità e dell’efficacia della ricarica

miglioramento della stabilità della connessione Bluetooth

introduzione del supporto al doppio tocco di un auricolare per terminare una chiamata

Per quanto riguarda tale ultima feature, grazie ad essa l’utente può toccare due volte l’auricolare per terminare una chiamata (quello desto quando indossa entrambi gli auricolari oppure, quando ne indossa soltanto uno, un doppio tocco su di esso).

Come scaricare e installare l’aggiornamento

Quando l’update sarà disponibile per il vostro modello, potrà essere scaricato ed installato aprendo l’applicazione AI Life (che può essere scaricata qui) e, con gli auricolari connessi ed inseriti nella custodia di ricarica aperta, bisogna verificare la disponibilità dell’aggiornamento, selezionare Aggiorna e al termine della procedura richiudere la custodia di ricarica per dieci minuti.