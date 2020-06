Sembra che avesse bisogno ancora di qualche affinamento la Huawei Band 4 Pro e così ecco arrivare oggi, già in fase di distribuzione per tutti, un nuovo aggiornamento manutentivo dal piccolo peso.

Novità Huawei Band 4 Pro

L’aggiornamento in questione, dal peso di appena 870 KB, è già disponibile al download attraverso la companion app di Huawei, ossia Huawei Health, e porta con sé il numero di versione 1.5.0.62 e delle generiche ottimizzazioni per l’esperienza utente.

Non contiene alcuna nuova funzionalità, come potete vedere, ma integra solamente i consueti miglioramenti per la stabilità e le prestazioni, che ovviamente non guastano affatto poiché migliorano l’esperienza utente generale.

Come aggiornare Huawei Band 4 Pro

Non vi resta quindi che aprire Huawei Health, recarvi nella schermata dedicata alla ricerca degli aggiornamenti e premere sul tasto per controllarne la disponibilità. Chi di voi possiede, con soddisfazione, una Huawei Band 4 Pro?