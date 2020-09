Anche se in sordina si sta svolgendo in questi giorni a Berlino IFA 2020, l’annuale fiera dell’elettronica di consumo dove è presente anche HONOR. Il brand cinese ha annunciato diverse novità tra cui il rugged watch HONOR Watch GS Pro che andiamo immediatamente a conoscere.

Caratteristiche tecniche di HONOR Watch GS Pro

HONOR Watch GS Pro è caratterizzato da forme robuste, essendo stato pensato principalmente per un uso outdoor, per resistere a maltrattamenti, intemperie e a un utilizzo sportivo. Lo smartwatch dispone di uno schermo touch AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione di 454 x 454 pixel con la funzione Always On per lasciarlo sempre acceso.

Il controllo delle operazioni è demandato al chipset Kirin A1, con 4GB di memoria interna sufficienti per memorizzare circa 500 brani musicali. Lo smartwatch dispone di ben 14 certificazioni MIL-STD-810G e resiste a immersioni fino a 50 metri, garantendo all’utente la possibilità di essere utilizzato virtualmente ovunque.

Sono presenti la connettività Bluetooth 5.1, per il collegamento a dispositivo Android e iOS, il ricevitore GPS e GLONASS. Tra i sensori troviamo inoltre il monitoraggio del battito cardiaco con tecnologia TruSeen 3,5, la misurazione del sonno e quella del valore SpO2 per conoscere in tempo reale il livello di saturazione.

Sono supportate parecchie decine di modalità sportive, anche con riconoscimento automatico, le notifiche da smartphone e molte altre funzioni di cui parliamo nell’apposita sezione. La batteria da 455 mAh garantisce fino a 25 giorni di autonomia, e fino a 100 ore di utilizzo del ricevitore GPS in modalità outdoor.

Design di HONOR GS Pro

Dal punto di vista del design HONOR Watch GS Pro ricorda vagamente alcuni cronografi digitali Casio degli anni 80, con forme bombate, una grossa cornice con indicazioni del tachigrafo e un cinturino dal design sportivo.

Notevole la resistenza alle intemperie, grazie alle numerose certificazioni: oltre a resistere a immersioni fino a 50 metri, HONOR Watch GS Pro resiste a shock termici, radiazioni solari, sale e polvere, vibrazioni, urti, pioggia, bassa pressione, contaminazione da fluidi e temperature/umidità/altitudine estreme.

Può funzionare a temperature comprese tra -40 e +70 gradi centigradi, dal deserto al Polo Sud, senza riportare danni.

Funzioni di HONOR Watch GS Pro

Sono numerose le funzioni di HONOR Watch GS Pro, che vanno oltre a quelle presenti in un tradizionale smartwatch. Misurazione del battito cardiaco, della qualità del sonno e del valore SpO2, conteggio dei passi, calorie consumate e tracciamento di oltre cento attività fisiche.

A disposizione dell’utente ci sono oltre 15 modalità di allenamento professionale e 85 modalità di allenamento personalizzato, per restare sempre attivo e in forma. È possibile ricevere notifiche dal proprio smartphone ma anche rispondere alle chiamate senza toccare lo smartphone, grazie a speaker e microfono integrati.

È possibile ascoltare la musica salvata nello smartphone, collegando un paio di auricolari Bluetooth e avere sempre una visuale completa del proprio stato di salute.

Non mancano ovviamente le funzioni legate alle attività escursionistiche, coma il Route Back che grazie al sistema GPS a doppia precisione vi permette di tornare al punto di partenza anche scegliendo i sentieri meno battuti. È possibile rimanere collegati all’ambiente esterno con informazioni utili, come l’orario di alba e tramonto, fasi lunari, e di marea e allerte relative alle variazioni meteorologiche.

Immagini di HONOR Watch GS Pro

Prezzi e disponibilità di HONOR Watch GS Pro

HONOR Watch GS Pro sarà in vendita in Italia su HiHonor a partire dal 14 settembre al prezzo di 249,90 euro e in tre diverse colorazioni: nera, bianca e blu militare.