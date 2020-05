HONOR Band 5 è l’ultima fatica del colosso cinese nel campo delle smartband. Con un prezzo di listino estremamente competitivo e con una scheda tecnica piuttosto completa, per alcuni rappresenta il competitor naturale di un altro prodotto estremamente valido: Xiaomi Mi Band 4.

Novità aggiornamento HONOR Band 5

In queste ore HONOR avvia il rollout di un aggiornamento firmware per HONOR Band 5 in Cina che, fra le varie novità, include un importante fix per quanto riguarda il bug del widget per il controllo dell’audio in riproduzione. L’aggiornamento in questione porta il firmware dalla versione 1.1.0.142 alla versione 1.1.0.147 ed ha un peso di 9,27 MB.

Il changelog completo dell’update fa riferimento a:

aggiunta del cinese tradizionale (Hong Kong);

ottimizzazione del widget audio;

ottimizzazione della sveglia.

Come aggiornare HONOR Band 5

Prima di procedere a mostrarvi i passi da seguire per aggiornare HONOR Band 5 all’ultimo firmware disponibile, ricordate di aggiornare solo se la smartband ha più del 20% di batteria residua, di controllare che la connessione Bluetooth sia presente per tutta la durata dell’update, attendere anche fino a 20 minuti per il completamente dell’update.

Per aggiornare HONOR Band 5 bisogna seguire questi passi:

collegare la smartband al telefono tramite l’applicazione Huawei Health;

aprire l’applicazione;

tappare sulla scheda “Dispositivi”;

tappare sul nome del proprio dispositivo;

tappare su aggiornamento Firmware e seguire le istruzioni a schermo per portalo a completamento.

