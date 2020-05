Un tempo visti come semplici dispositivi pensati per visualizzare rapidamente le notifiche in arrivo sullo smartphone, negli ultimi anni il mercato delle smartband ha visto l’arrivo di prodotti caratterizzati da sensori sempre più importanti dal punto di vista della salute.

SpO2 su HONOR Band 4

Fra queste troviamo HONOR Band 4, fitness tracker sbarcato in Italia da ormai diversi mesi che in queste ore riceve l’update 1.0.2.96 da 5,46 MB che abilita il tracking SpO2, ovvero del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue. Assieme a questa importante novità, HONOR Band 4 riceve poi alcune piccole migliorie per quanto riguarda la stabilità generale del sistema, il tracking degli allenamenti e della funzione “sveglia”.

Come aggiornare HONOR Band 4

È davvero molto semplice installare l’update per HONOR Band 4. Però, prima di indicarvi i passi da seguire per farlo, è bene assicurarsi che la smartband abbia almeno il 20% di carica residua, che la connessione Bluetooth sia attiva e che sarà necessario attendere almeno 20 minuti prima che l’update venga installato.

Detto ciò, ecco come aggiornare HONOR Band 4 all’ultimo aggiornamento disponibile:

connettere HONOR Band 4 al proprio smartphone utilizzando l’applicazione Huawei Health – qui per App Store e qui per Play Store;

avviare l’applicazione Huawei Health e tappare sulla voce “Dispositivi”;

tappare sul nome della smartband;

tappare su “Aggiornamento firmware” e seguire le varie indicazioni mostrate a schermo.

