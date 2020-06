Hisense lancia in Italia la sua nuova serie di Smart TV con modelli pensati per tutte le esigenze e le tasche, incluso uno della gamma Laser.

Le nuove smart TV 2020 di Hisense

Iniziamo dalla serie U8, che può contare su pannelli 4K ULED da 55 e 65 pollici, un processore Hi-View, luminosità fino a 1.000 nit, supporto HDR 10+ e Dolby Vision, altoparlanti JBL con soudbar frontale integrata, supporto Doby Atmos e cornici ridotte ai minimi termini.

Il modello da 65 pollici viene venduto a 1.499 euro, quello da 55 pollici a 999 euro. La versione leggermente inferiore, ossia U7, è disponibile a 1.199 euro (65 pollici) e 899 euro (55 pollici).

Hisense porta in Italia anche i modelli A75, A73 e A71, forti del supporto HDR, dell’upscaling in 4K dei contenuti a risoluzione inferiore e della tecnologia DTS Virtual: X / DTS Studio Sound.

Tra le altre feature abbiamo tasti appositi nel telecomando per il lancio delle più popolari app di streaming, il supporto ai comandi vocali, la retrocompatibilità con Alexa e la certificazione tivùsat.

I prezzi ufficiali di queste smart tv di Hisense sono i seguenti: 499 euro per A75, 449 per A73 e 379 per A71.

Infine, Hisense Laser TV 100L5F, ossia un proiettore laser che va posizionato a 19 centimetri dalla parete e garantisce uno schermo con diagonale da 100 pollici, risoluzione 4K Ultra HD e supporto HDR.

Tra le altre feature troviamo un altoparlante da 30 watt, il supporto Dolby Atmos, la piattaforma VIDAA, la certificazione tivùsat, la compatibilità con Amazon Alexa e la possibilità di attaccare alla parete un apposito schermo progettato per assorbire la luce ambientale e ridurre al minimo la riflessione (consente al proiettore di sforzarsi di meno).

Hisense Laser TV100L5F sarà disponibile da giugno a 3.999 euro o 5.999 euro (nella versione con schermo incluso).

