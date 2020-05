L’iniziativa Harry Potter At Home si concretizza ancor più con Wizarding World e J. K. Rowling che annunciano quest’oggi alcune novità interessanti. A supporto delle famiglie costrette ancora all’isolamento domestico, a partire da oggi verrà rilasciata una lettura di un capitolo del primo libro della saga del maghetto di Hogwarts: Harry Potter e la Pietra Filosofale.

Le voci narranti di tali letture provengono da alcuni dei nomi più noti del mondo dello spettacolo, dello sport e interno a Harry Potter stesso con Dakota Fanning, David Beckham, Stephen Fry, Claudia Kim, Eddie Redmayne e Noma Dumezweni, oltre a Daniel Radcliffe, che racconta il primo capitolo già disponibile oggi, “The Boy Who Lived“.

Entro l’estate, verranno letti e condivisi tutti e 17 i capitoli di Harry Potter e la Pietra Filosofale, uno alla settimana e disponibili sul sito harrypotterathome.com (con tanto di videoclip) e su Spotify. Su quest’ultima piattaforma i capitolo sono disponibili sia per gli utenti Premium che per quelli Free, chiaramente.

Le letture sono in lingua originale, perciò in inglese. In ogni caso, ecco i link utili relativi al primo capitolo del libro: