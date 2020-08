Huawei potrebbe lanciare HarmonyOS 2.0 entro quest’anno e proporlo su tanti dispositivi della sua line-up, come PC, smartwatch e tablet (oltre alla versione pensata per le auto). A sostenerlo è un report proveniente dalla Cina, che però esclude l’arrivo del sistema operativo sugli smartphone, almeno per ora.

HarmonyOS 2.0 sembra sempre più vicino al debutto

HarmonyOS 2.0, altrimenti conosciuto in Cina come HongMengOS 2.0, dovrebbe arrivare entro qualche settimana, stando alle indiscrezioni che provengono dalla patria di Huawei. Non è per ora da escludere neanche la data trapelata qualche il mese scorso, corrispondente alla Huawei Developer Conference 2020, anche se di certezze per ora non ne abbiamo.

Secondo quanto riporta il sito @勇气数码君 su Weibo, HarmonyOS sta arrivando, ma potrebbe non essere disponibile entro l’anno sugli smartphone. Il lancio potrebbe avvenire con HMS Core 5.0: ormai gli Huawei Mobile Services sono disponibili da un po’ e hanno superato i 700 milioni di utenti mensili attivi, oltre alle 80.000 app e a 1,6 milioni di sviluppatori.

HarmonyOS potrebbe arrivare su PC, come ad esempio Huawei Matebook X, sugli smartwatch, sui prodotti IoT e persino sui tablet del produttore cinese (in attesa dell’evolversi della situazione smartphone). Naturalmente per avere indicazioni ufficiali dovremo attendere, ma siamo certi che presto ne sapremo di più. Vi piacerebbe poter mettere le mani sul sistema operativo di Huawei o preferite che le cose rimangano al punto attuale?

