Al China Auto Forum 2020 di Shangai, Huawei ha annunciato grossi sviluppi, con ben tre nuovi sistemi operativi e software dedicati al mondo dell’auto e basati sul suo Hongmeng OS (o Harmony OS, per l’Europa).

Huawei al lavoro per i software delle auto del futuro

Un nuovo sistema operativo dedicato al cockpit dell’auto e basato su Hongmeng OS è stato presentato da Wang Jun, presidente di Huawei Smart Car Solutions, con il nome di HOS; infatti, Hongmeng OS sarà un sistema multipiattaforma, in grado di dare il proprio contributo sia in ambito automobilistico ma anche per TV e smartphone.

Le principali funzionalità offerte sono l’interazione vocale, il riconoscimento visivo e l’ottimizzazione audio, sviluppati insieme alle compagnie automobilistiche per offrire al cliente un’offerta completa di applicazioni per l’auto intelligente.

Nuovo è anche il sistema di Huawei dedicato alla guida “smart”, chiamato AOS, certificato ASIL-D & EAL5+ e dotato di un sistema di intelligenza artificiale per renderlo sempre più efficiente.

Si chiama VOS invece il sistema operativo dedicato al controllo intelligente del veicolo; l’azienda ha annunciato che tale sistema sarà open source, per permettere ai produttori di auto un maggior controllo in base alle loro esigenze.

Nuovo è anche Vehicle Stack, un framework cross-domain che dovrebbe consentire l’utilizzo delle capacità del sistema in base agli scenari e alle necessità, per raggiungere migliori performance e una miglior esperienza di guida.

Non è ancora chiaro quali siano le case automobilistiche che stanno collaborando con Huawei, né quando vedremo queste nuove applicazioni di Hongmeng OS sui veicoli a quattro ruote.