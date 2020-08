Lo scorso mese le cuffie Google Pixel Buds 2 sono finalmente arrivate sul mercato internazionale e il team di Google ha promesso per il mese di agosto nuove colorazioni.

Ebbene, tali nuove varianti cromatiche delle cuffie true wireless del colosso di Mountain View stanno ora raggiungendo i primi rivenditori.

Google Pixel Buds 2 in Almost Black

Ad esempio, Walmart ha messo in vendita la versione Almost Black con spedizione nei prossimi giorni, poi corretta in “non disponibile” (qui trovate la pagina dedicata) e la stessa variante è apparsa anche su Best Buy (qui trovate la pagina dedicata).

Nei mesi scorsi Google ha aggiornato le pagine nazionali del suo store per ricordare agli utenti che le diverse colorazioni di Google Pixel Buds 2 non saranno disponibili in tutti i Paesi. Questo è l’elenco ufficiale con le colorazioni:

Australia: Clearly White

Canada: Clearly White, Quite Mint, Almost Black

Francia: Clearly White

Germania: Clearly White

Giappone: Clearly White, Quite Mint, Almost Black

Irlanda: Clearly White

Italia: Clearly White

Regno Unito: Clearly White, Almost Black

Singapore: Clearly White

Spagna: Clearly White

Stati Uniti: Oh So Orange, Clearly White, Quite Mint, Almost Black

Vi piacerebbe poter contare su qualche colorazione in più?