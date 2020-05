La gamma di smart speaker di Google è una delle più apprezzate e famose sul mercato. Il merito è certamente della presenza di Google Assistant e di un prezzo di listino decisamente a portata di tutti, oltre che ad una qualità costruttiva di un buon livello.

Sta per arrivare un nuovo Google Home?

In queste ore alcuni store di Google, come ad esempio quello USA, canadese e giapponese, etichettano Google Home come non più disponibile. Se questo è tanto vero nello store americano, in quelli canadesi e giapponesi è disponibile un tasto “Join waiting list“.

Controllando la situazione dello speaker sullo store italiano è possibile notare come sia ancora disponibile all’acquisto al prezzo di 99 euro, pertanto non è chiaro se si tratti di un problema di magazzino o se effettivamente lo speaker sia stato messo da parte.

Per alcuni si tratta di un indizio inequivocabile circa l’arrivo di una nuova generazione di Google Home, soprattutto considerando il lancio ufficiale targato 2016. La mancata disponibilità verrà certamente sfruttata dalla macchina dei rumor per spingere nuovamente sulle caratteristiche del prossimo Google Home.

Allo stato attuale si sa ancora pochissimo sulla nuova generazione di smart speaker di Google, ma è piuttosto lecito aspettarsi qualche novità nei prossimi mesi.