Se possedete un dispositivo Android oppure uno dei tanti smart speaker di Google disponibili sul mercato, sarete sicuramente abituati ad utilizzare la keyword “OK Google” per attivare Google Assistant e chiedere informazioni, gestire dispositivi per la smart home e tanto altro.

Sapevate però che esistono tante simpatiche alternative ad “OK Google / Hey Google” per attivare l’assistente vocale? La “scoperta” è stata fatta dai colleghi di 9to5google che propone una lista di ben 17 alternative, tuttavia in Italiano non tutte funzionano e quindi ne abbiamo provata una per una per indicarvi quelle compatibili con la nostra lingua.

12 alternative a “Ok Google”

Ecco di conseguenza le 12 alternative a “Ok Google” per richiamare l’assistente digitale:

Okee Doodle / Hey Doodle;

Ok Boo Boo;

Hey Goo Goo;

Hey Noodle;

Ok Hugo;

Ok Dougal;

Ok Frugal;

Hey Goog/Googs;

Okay Gurl/Girl;

Ok Goku;

Hey Nurgle;

Say Google.

Frasi alternative per attivare Assistant

Dai nostri test abbiamo notato che le frasi alternative ad “OK Google” effettivamente funzionanti sono quelle la cui fonetica abbia una certa assonanza con la keyword solitamente utilizzata per attivare l’assistente vocale di Google, indipendentemente dall’attivazione o meno della funzione Voice Match.

Le keyword sono state testate su alcuni smart speaker di Google e diversi smartphone. Provate anche a voi ad utilizzare una fra queste keyword per scoprire un modo simpatico e alternativo di attivare Google Assistant. Fateci sapere nei commenti qui in basso qual è la frase che vi ha divertito di più e quindi quale utilizzerete da oggi in poi.