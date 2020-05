Google torna nuovamente a coccolare alcuni utenti regalando l’ottimo e versatile smart speaker Google Home Mini. Non è la prima volta che il colosso hi-tech si lancia in una promozione simile per dare modo ai suoi utenti di poter sperimentare i vantaggi di avere sempre a portata di mano Google Assistant in un oggetto estremamente compatto e dalle buone prestazioni audio.

Google Home Mini in offerta per alcuni

Purtroppo non tutti gli utenti sono in grado di ricevere in omaggio Google Home Mini. Il requisito minimo essenziale è avere un account premium su YouTube Premium, YouTube Music Premium, Google Play Music oppure essersi registrati entro il 14 giugno 2020 alle 23:59 e non aver mai ricevuto lo stesso speaker in una precedente promozione offerta da Google per i clienti con account premium. L’account deve inoltre essere attivo e non deve essere messo in pausa oppure disattivato.

Tramite questo link gli utenti potranno controllare se si hanno le carte in regola per partecipare alla promozione. Dalle informazioni condivise da Google è probabile che non tutti potranno partecipare alla promozione, anche se con i giusti requisiti. È probabile che ciò dipenda dalla regione geografica di residenza, ma se possedete un account premium ai servizi sopracitati potete tentare la fortuna per ricevere in regalo lo speaker Google Home Mini.