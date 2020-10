A distanza di poco più di un mese dal rilascio della versione 85 di Google Chrome, il colosso di Mountain View ha avviato il rollout della versione 86 di Google Chrome con alcune interessanti novità.

Novità aggiornamento Google Chrome 86

La prima nuova feature che balza all’occhio riguarda la gestione della sicurezza delle password. L’esperienza quotidiana ci insegna che molto spesso si presta poca attenzione alla gestione delle credenziali di accesso per i servizi web, arrivando anche ad utilizzare le stesse password su tanti siti differenti.

La versione 86 di Google Chrome integra adesso una funzione che avvisa l’utante in presenza di una password compromessa su Chrome per Android e per iOS. Inoltre, grazie al supporto allo standard “.well-know/change-password”, gli utenti potranno cliccare sul link diretto ed essere trasportati alla sezione di cambio password della pagina web del servizio compromesso.

Google sta cercando anche di migliorare l’esperienza utente per quanto riguarda la navigazione dei menu. Come? Come riporta Android Police, su Chrome 86 sono stati aggiunti i flag #tabbed-app-overflow-menu-icons e #tabbed-app-overflow-menu-regroud per aggiungere alcune icone all’interno dei menu e per raggruppare le voci in sezioni.

Su Google Chrome 86 è finalmente attiva l’API Native File System che permette alle pagine web di accedere al file system del computer, ovviamente solo dopo averne garantito il permesso. La funzione è pensata per rendere più semplice la selezione e la modifica di specifici file direttamente tramite la schermata di Chrome.

Infine, per velocizzare il caricamento delle pagine web, Google permette di attivare il flag #back-forward-cache quando si va “indietro e in avanti” in una pagina web.

Come aggiornare Google Chrome

L’aggiornamento alla versione 86 di Google Chrome è già disponibile al download al momento della stesura della news. Dovrebbe essere già indicata tramite l’apposita icona a livello della barra degli indirizzi, di fianco l’avatar dell’account Google, oppure cliccando sull’icona con i tre punti verticali > Guida > Informazioni su Google Chrome. Vi ricordiamo, infine, che è possibile scaricare Google Chrome tramite questo link.