Google Chrome è il browser web più utilizzato al mondo ed in queste ore il team di sviluppo di Google ha avviato il rollout dell’aggiornamento alla versione 85.

Novità aggiornamento Google Chrome 85

L’aggiornamento alla versione 85 di Google Chrome per Windows e Mac garantisce il 10% di velocità in più per quanto riguarda il caricamento delle pagine web. Questo è possibile grazie al nuovo PGO (Profile Guided Optimization) e Google indica inoltre che Chrome sarà in grado di caricare pagine ancora più velocemente in caso la CPU del computer fosse impegnata nel caricare molti tab e programmi.

L’aggiornamento alla versione 85 di Google Chrome permette di comprimere ed espandere gruppi di tab direttamente cliccando sul nome assegnato. Questa funzione risulta molto comoda per chi è solito saltare fra un tab e l’altro e necessita di un modo per separare filoni di tab ed evitare confusione. La funzione è attualmente in fase di rollout ma è possibile attivarla manualmente inserendo questo codice nella barra degli indirizzi:

chrome://flags/#tab-groups-collapse

I file PDF aperti su Google Chrome possono essere compilati direttamente sul browser ed eventualmente scaricati anche sul proprio computer. La feature ha anche una funzione “memoria” che riporta l’utente all’ultima versione modificata del PDF alla sua riapertura. Questa feature sarà disponibile a partire dalle prossime settimane.

Ci sono importanti novità anche per quanto riguarda la sicurezza circa il download di file .exe e .apk su computer Windows, Mac e Linux. Google Chrome 85 bloccherà automaticamente il download di questi file se veicolati tramite connessioni HTTP su pagine HTTPS. La feature riguarda anche il download di file .zip e .iso.

Le PWA, o Progressive Web Apps, possono adesso creare delle scorciatoie rapide su macchine Windows, le quali sono facilmente raggiungibili su desktop con un click con il tasto destro.

Google sta lavorando ad alcune interessanti feature attualmente in fase di testing nel client beta di Google Chrome, tra cui:

anteprima delle pagine web nei tab tramite un semplice mouse over sul tab, una funzione già da tempo disponibile su altri browser web;

tramite un semplice mouse over sul tab, una funzione già da tempo disponibile su altri browser web; il tab throttling , ovvero la capacità di Google Chrome di gestire minuziosamente le risorse disponibili fra le pagine in background che non vengono utilizzate da molto tempo. Questa novità garantisce una maggiore esperienza utente durante l’utilizzo dei tab in funzione, così come una riduzione dei consumi della batteria e dell’utilizzo della RAM.

Infine, su Google Chrome per Chrome OS e successivamente sui laptop con la modalità tablet attiva, una nuova icona con il numero dei tab aperti permette di attivare una vista a carosello con il nome della pagina web aperte e l’anteprima del contenuto.

Come aggiornare Google Chrome

L’aggiornamento per Google Chrome su macchine Windows e Mac è attualmente in fase di propagazione. L’update può essere scaricato già da adesso tramite il classico menu raggiungibile cliccando sull’icona con i tre punti verticali > Guida > Informazioni su Google Chrome. Nel caso in cui la versione 85 non fosse ancora disponibile o non avete Google Chrome installato, potete scaricare il browser di Google cliccando questo link.