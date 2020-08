Vodafone lancia una nuova promozione dedicata a chi attiva l’offerta Internet Casa Fibra: fino al 16 agosto 2020 (salvo proroghe), sarà possibile optare per la proposta di Vodafone ottenendo un buono spesa da 100 euro, ma solo attraverso il sito web.

100 euro di buono spesa in regalo con Internet Casa Fibra Vodafone

L’offerta Internet Casa Vodafone mette a disposizione una navigazione fino a 1 Gigabit in FTTH sulla GigaNetwork Fibra, con inclusi modem, prima installazione, Vodafone Ready (6 euro al mese per 48 mesi, con possibilità di scegliere altre modalità di pagamento), SIM dati con 30 Giga al mese per navigare con smartphone, tablet o chiavetta, chiamate a consumo da telefono fisso verso fissi e mobili nazionali (+2 euro al mese per quelle illimitate), Vodafone TV (attivazione inclusa solo online), 6 mesi di abbonamento Amazon Prime (compreso Prime Video) e costo di attivazione (1 euro per 24 mesi).

Il costo di attivazione e quello per il servizio Vodafone Ready (che include installazione, modem e assistenza) vanno in ogni caso corrisposti, rateizzati o meno: questo significa che in caso di recesso anticipato sarà necessario continuare a pagare le rate rimanenti oppure estinguere l’importo rimanente in un’unica soluzione.

L’offerta Internet Casa Fibra Vodafone può essere attivata al costo di 27,90 euro al mese, con inclusi 100 euro di buono spesa. Quest’ultimo, ottenibile solo con l’attivazione tramite canale web, è disponibile solo per la Fibra FTTH e mette a disposizione uno o più buoni da utilizzare nei punti vendita Carrefour, Conad, Despar e Iper:

singolo buono da 100 euro a scelta tra uno dei suddetti marchi;

più buoni spesi ripartiti tra i suddetti marchi, per un totale di 100 euro.

Per attivare l’offerte Internet Casa Fibra Vodafone e per conoscere tutti i dettagli sulla proposta potete seguire il link qui di seguito:

