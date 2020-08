Vi è mai capitato di dover consegnare un pacco oppure di dover ricevere un oggetto importante ma temere che possa essere rubato o danneggiato se lasciato di fronte casa? Ebbene, molto presto sarà possibile utilizzare una cassetta per pacchi smart realizzata da Eufy, brand di Anker, che ha come obbiettivo quello di permettere al corriere o al postino di lasciare un pacco al suo interno sfruttando alcune delle caratteristiche hi-tech integrate in essa.

Pacchi sempre al sicuro e tracciati

Eufy Security Smart Drop è a tutti gli effetti una cassetta per pacchi munita di una telecamera integrata a risoluzione 1080p con campo visivo grandangolare da 160°, visione notturna e supporto ad Amazon Alexa e Assistente Google. Ogni operazione compiuta, come ad esempio il ritiro o la consegna di un pacco, viene immediatamente notificata tramite l’applicazione mobile, mentre il vano di sicurezza può essere aperto tramite l’immissione di PIN, pulsante, chiave o applicazione mobile.

Eufy Security Smart Drop è munita di una struttura in acciaio al carbonio laminato a freddo ed in grado di funzionare correttamente nel range di temperatura fra -20 °C e 60 °C. La telecamera, così come la struttura interna, è certificata IP65 ed il sistema di drenaggio interno permette alla cassetta di non subire danni in presenza di liquidi.

La cassetta per pacchi smart può essere facilmente fissata sul pavimento oppure sulla parete di un portico, e l’azienda ha inoltre inserito alcune feature come ad esempio la presenza di un messaggio vocale/luminoso per il corriere ed una batteria rimovibile con autonomia di 3 mesi. Al suo interno possono essere riposti il 98% dei pacchi consegnati, sebbene sia necessario controllare le dimensioni in caso di pacchi parecchio voluminosi.

Eufy Security Smart Drop sarà disponibile molto presto in Europa mentre la campagna Kickstarter partirà il giorno 20 agosto.