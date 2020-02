Su eBay le migliori marche sono scontate fino al 60% con la nuova iniziativa Yeppon: le offerte comprendono tantissimi prodotti del catalogo e riguardano TV, audio, informatica, videogiochi e non solo. Scopriamo le proposte più interessanti attualmente disponibili sul noto sito di e-commerce.

Fino al 60% di sconto nel negozio Yeppon su eBay

Gli sconti fino al 60% di cui parliamo oggi riguardano il venditore Yeppon, presente anche all’interno della piattaforma eBay. Come probabilmente saprete, il venditore tratta tante tipologie di prodotti, dalle TV agli elettrodomestici, dalle stampanti ai videogiochi, senza dimenticare ricambi auto e moto, prodotti per la casa e il giardino e molto altro.

Diamo uno sguardo ad alcune delle offerte più interessanti della promozione eBay e Yeppon, che possono godere della spedizione rapida e gratuita a domicilio.

Offerte TV e audio su eBay con Yeppon

Offerte informatica e videogiochi su eBay con Yeppon

Per scoprire tutte le offerte che eBay e Yeppon hanno pensato per voi non dovete fare altro che seguire questo link. Fateci sapere se siete riusciti a trovare qualcosa di vostro interesse.