Nell’affollato panorama dei servizi di streaming on-demand, Disney e Sky hanno deciso di stringere un accordo pluriennale che prevede la distribuzione dei contenuti Disney+ tramite Sky Q nel Regno Unito e in Irlanda e nei prossimi mesi anche tramite NOW TV.

All’interno di questo accordo Sky manterrà i diritti di trasmissione in esclusiva per i titoli 20th Century Fox, come ad esempio il film Terminator: Dark Fate, ciononostante Sky non ha commentato se il nuovo accordo prevede il mantenimento dei film Disney e dei Simpson nei suoi palinsesti quando i diritti di trasmissione saranno scaduti.

Disney+ sarà disponibile tramite Sky Q

L’accordo tra i due colossi dell’intrattenimento permetterà agli utenti Sky di diverse nazioni di accedere ai contenuti offerti dal servizio di streaming di Disney, in modo simile a quanto possibile con Netflix, anch’esso accessibile utilizzando il decoder Sky Q.

Per ora non ci sono informazioni ufficiali per il mercato italiano in relazione a questa iniziativa o sulle tempistiche di lancio di Disney+ su Sky Italia, tuttavia Disney sta pianificando per questa settimana un grande evento di lancio per Disney+ nel Regno Unito con un servizio che arriverà in Gran Bretagna più di cinque mesi dopo la sua uscita negli Stati Uniti, in Canada e nei Paesi Bassi.

La lista di Disney+ Originals al lancio include The Mandalorian, High School Musical: The Musical: The Series, Diary of a Future President, The World According To Jeff Goldblum e Marvel’s Hero Project.