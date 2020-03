Disney+ arriverà in Italia il prossimo 24 marzo e permetterà di aggiungere al proprio account fino a un massimo di 10 dispositivi compatibili tramite i quali poter fruire del servizio di streaming video di casa Disney.

Il limite di 10 dispositivi tuttavia potrebbe essere un problema per le famiglie con tanti device, dal momento che una volta raggiunto questo limite non sarà più possibile rimuovere nessuno dei dispositivi aggiunti a Disney+.

Attenzione ai dispositivi che aggiungete a Disney+

Le testimonianze nei paesi in cui è già attivo il servizio e le relative FAQ confermano la presenza di questo inconveniente con l’errore codice 30 che può essere appunto causato dal superamento del limite massimo di device collegati al servizio, come spiegato dal messaggio “Hai raggiunto il limite di 10 dispositivi per account. Sfortunatamente, a questo punto, non c’è modo di estendere il limite o rimuovere i vecchi dispositivi”.

Error Code 30 You have reached the 10-device limit for your Disney+ account. Unfortunately, at this time, there is no way to extend limits or remove older devices.

Anche l’assistenza italiana di Disney+, già attiva da diversi giorni, ha confermato quanto riportato anche dal sito web, ossia che al momento non c’è modo di rimuovere i dispositivi associati all’account, né di estendere il limite di 10 dispositivi che apparentemente può sembrare ampio, ma non per le famiglie numerose o con tanti device.

Per il momento il consiglio è di prestare la giusta attenzione a quali dispositivi aggiungere al servizio Disney+, che arriverà anche su Amazon Fire TV, Fire e Alexa, lasciando per ultimi quelli meno utilizzati.