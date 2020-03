Dopo gli accordi con Sky, Disney+ si prepara ad arrivare su Amazon Fire TV, tablet Fire e conseguentemente su Alexa sin dal lancio. Il nuovo servizio di streaming, atteso per il 24 marzo 2020, sarà dunque disponibile su una grande varietà di dispositivi.

Disney+ su Amazon Fire TV, tablet Fire e Alexa

Se ci state seguendo saprete già bene o male quale sarà il catalogo Disney+: il servizio in stile Netflix offrirà contenuti a risoluzione SD, HD o 4K (le nuove uscite) e, al costo di 6,99 euro al mese, permetterà di godersi le produzioni Disney, Pixar, Marvel, LucasFilm e National Geographic. Tra le più attese possiamo citare le serie sui supereroi (in arrivo Loki, The Falcon and The Winter Soldier e WandaVision) e quelle ambientate nel mondo di Star Wars (come The Mandalorian).

Trovare i contenuti Disney+ su Amazon Fire TV sarà più facile grazie ad Alexa: da clienti potrete usare il telecomando vocale incluso, oppure un dispositivo Echo associato per il controllo remoto. Sarà sufficiente pronunciare frasi come “Alexa, apri Disney+” o “Alexa, riproduci The Mandalorian” per avere subito accesso al catalogo.

Se siete possessori di tablet Fire potrete scaricare film, serie TV e cortometraggi per poterli guardare in ogni momento: potrete persino mettere in pausa un programma sul Fire TV e continuare la visione sul tablet Fire per non perdervi neanche un secondo.

Prezzi Disney+ su Amazon Fire TV, tablet Fire e Alexa

Lato prezzi non ci sono differenze o agevolazioni rispetto al consueto abbonamento: è previsto un periodo di prova di 7 giorni a partire dal 24 marzo, al termine del quale per continuare la visione sarà necessario pagare 6,99 euro al mese (oppure 69,99 euro per l’abbonamento annuale, al momento scontato a 59,99).

Nel caso avrete già effettuato la registrazione su Disney+ non dovrete naturalmente pagare niente di più, ma basterà accedere al vostro account. Vi ricordiamo che sarà possibile visualizzare fino a quattro streaming contemporaneamente da dispositivi diversi.