PS5, Xbox Series X/S: ecco un confronto per scegliere la console next-gen

Visto che Microsoft e Sony hanno finalmente ufficializzato le rispettive console next-gen, ora è possibile mettere a confronto Xbox Series S con Playstation 5 Digital Edition e Xbox Series X con Playstation 5 per meglio valutare quale hardware acquistare.

Per un confronto sulle specifiche hardware dei modelli di console next-gen di Sony e Microsoft può essere utile la tabella seguente realizzata da Engadget:

PlayStation 5 PlayStation 5 Digital Edition Xbox

Series X Xbox

Series S Prezzo € 499 € 399 € 499 € 299 Dimensioni 390 mm x 104 mm x 260 mm 390 mm x 92 mm x 260 mm 151 x 151 x 301 mm Non disponibile, ma più piccolo del 60% rispetto alla Serie X Peso 4,5 kg 3,9 kg 4,45 kg Non disponibile processore AMD Zen 2 personalizzato, 8 core da 3,5 GHz AMD Zen 2 personalizzato, 8 core da 3,5 GHz AMD Zen 2 personalizzato, 8 core 3,8 GHz (3,6 GHz con SMT) AMD Zen 2 personalizzato, 8 core 3,6 GHz (3,4 GHz con SMT) GPU RDNA 2 personalizzato, 10.28 TFLOP, 36 CU a 2,23 GHz RDNA 2 personalizzato, 10.28 TFLOP, 36 CU a 2,23 GHz RDNA 2 personalizzato, 12.15 TFLOP, 52 CU a 1.825 GHz RDNA personalizzato 2, 4 TFLOP, 20 CU a 1.565 GHz RAM GDDR6 da 16 GB a 256 bit GDDR6 da 16 GB a 256 bit GDDR6 da 16 GB a 320 bit GDDR6 da 10 GB Banda di memoria 448 GB / s 448 GB / s 10 GB a 560 GB / s, 6 GB a 336 GB / s 8 GB a 224 GB / s, 2 GB a 56 GB / s Archiviazione interna SSD da 825 GB SSD da 825 GB SSD NVME PCie Gen 4 da 1 TB SSD NVME PCie Gen 4 da 512 GB Velocità effettiva di I / O 5,5 GB / s (raw), 8-9 GB / s (compresso) 5,5 GB / s (raw), 8-9 GB / s (compresso) 2,4 GB / s (raw), 4,8 GB / s (compresso) 2,4 GB / s (raw), 4,8 GB / s (compresso) Archiviazione esterna Supporto per HDD USB Supporto per HDD USB Scheda di espansione da 1 TB, supporto USB HDD Scheda di espansione da 1 TB, supporto USB HDD Supporti fisici Blu-ray 4K UHD Nessuna Blu-ray 4K UHD Nessuna Risoluzione di output 4K 4K 4K a 60 fps (target 120 fps) 1440p a 60 fps (obiettivo 120 fps) Connettività Ethernet 10/100/1000 WiFi 802.11ax Ethernet 10/100/1000 WiFi 802.11ax Ethernet 10/100/1000 WiFi 802.11ac dual band Ethernet 10/100/1000 WiFi 802.11ac dual band

Nota: la PS5 ha uno slot M2 in modo che la memoria interna possa essere espansa con SSD aggiuntivo

PS5 Digital Edition vs Xbox Series S

Xbox Series S è una console dalle dimensioni inferiori rispetto a Xbox Series X ed è senza unità ottica. E’ più economica della sorella maggiore, tuttavia offre prestazioni inferiori, sebbene garantisca l’esperienza di nuova generazione.

PS5 Digital Edition è esattamente uguale a PS5, solo che è priva di unità ottica per il caricamento dei dischi di gioco, pertanto è molto più potente di Xbox Series S sulla carta, ma costa 100 euro in più.

Microsoft prevede di offrire Xbox Series S tramite Xbox All Access, un programma di finanziamento lanciato un paio di anni fa che ora consente di ottenere la console Xbox Series S e Xbox Game Pass Ultimate al costo di 25 dollari al mese per 24 mesi.

Sony non ha un programma simile per Playstation, dunque bisognerà sborsare tutti i centoni richiesti per avere la PS5 sotto l’albero, a meno che Sony non faccia ulteriori annunci.

Conclusioni

Fan a parte, per la maggior parte dei giocatori l’acquisto di Xbox Series S appare la scelta più quotata. Sebbene PS5 Digital Edition abbia le specifiche dalla sua parte, Xbox Series S è in grado di offrire prestazioni next-gen a un prezzo assolutamente accessibile, e se arriverà anche in Italia l’opzione Xbox All Access, la decisione diventerà ancora più facile. D’altra parte la PS5 è allettante se si desiderano le esclusive Sony come Horizon: Forbidden West e Spider-Man: Miles Morales.

