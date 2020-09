Microsoft ha rivelato il mese scorso che Xbox Series X arriverà a novembre (senza Halo Infinite), ma ora sono emersi nuovi dettagli sulla data di lancio e sui prezzi per le console di nuova generazione del gigante di Redmond.

Secondo Windows Central, Xbox Series X sarà disponibile il 10 novembre e costerà 499 dollari e Microsoft offrirà un’opzione di finanziamento Xbox All Access da 35 dollari al mese, inoltre anche Xbox Series S sarà disponibile il 10 novembre e costerà 299 dollari e per quest’ultima Microsoft offrirà un’opzione di finanziamento Xbox All Access da 25 dollari al mese.

Lo scorso mese di agosto la confezione di quello che sembrava essere un controller per Xbox Series S è trapelata online, confermando praticamente l’esistenza di una versione più economica della console di prossima generazione di Microsoft.

Un recente leak mostra un rendering di una console bianca simile a Xbox One S insieme al controller trapelato il mese scorso. La console non sembra avere un’unità ottica come sarebbe logico aspettarsi.

Un utente di Twitter di nome WalkingCat ha anche pubblicato un breve video che mostra un paragone fra Xbox series S e Xbox series X dal quale si apprende che la console Microsoft più economica potrebbe essere molto più piccola della sorella più costosa.

Xbox Series S è ufficiale

Dopo la raffica di fughe di notizie, Microsoft è stata costretta a confermare prematuramente l’esistenza di Xbox Series S. L’azienda non ha fornito troppi dettagli e si è limitata a dire che arriverà “presto” e che la sottile console bianca offrirà “prestazioni di nuova generazione nella Xbox più piccola di sempre”. Microsoft ha inoltre confermato il prezzo di 299 dollari.

👀 Let’s make it official! Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP). Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq — Xbox (@Xbox) September 8, 2020

Secondo le voci di corridoio, Xbox Series S permetterà di giocare a 1080p e 1440p, inoltre avrà un minore quantitativo di RAM e una CPU meno potente rispetto a Xbox Series X.