Hai valutato attentamente SelfyConto di Banca Mediolanum tra tutti i conti disponibili e sei convinto che l’offerta di servizi e caratteristiche corrisponda esattamente alle tue esigenze: allora devi assolutamente sapere che puoi approfittare della promozione SelfyConto in corso che ti permette di ricevere in regalo un Chromebook Samsung.

Si, hai capito bene: con questa promozione potrai ricevere in omaggio un ottimo Samsung Chromebook 14”, ideale sia per gli studenti che necessitano di uno strumento flessibile, sia per i professionisti che operano in mobilità con strumenti web-based. Tutti i dettagli della promozione e come fare per avere gratuitamente un Chromebook Samsung con SelfyConto sono spiegati dettagliatamente nei prossimi paragrafi.

SelfyConto, tutti i vantaggi di un conto completo ma 100% digital

Il nuovo conto di Banca Mediolanum sottoscrivibile esclusivamente online offre tutti i servizi di una banca affidabile, solida e sicura in formato 100% digitale. L’app per dispositivi mobili e la piattaforma web di home banking offrono funzioni avanzate, come:

condivisione IBAN tramite app di messaggistica;

pagamento bollettini e F24 inquadrando il cartaceo con la fotocamera;

bonifici istantanei e gratuiti in area SEPA;

gestione delle carte di debito/credito;

rateizzazione pagamenti con carta di credito;

blocco/sblocco delle carte di credito;

operazioni home banking;

richiesta prestiti e finanziamenti a tasso zero sullo shop dedicato.

Oltre a tutti i vantaggi di un conto con alle spalle la solidità di una banca che può vantare il 2o,4% di CET1 Ratio, con SelfyShop è possibile acquistare una selezione di prodotti direttamente da Banca Mediolanum usufruendo di un finanziamento immediato e a tasso zero, con la possibilità di poter pagare in 6-48 mesi. Potete dare un’occhiata ai prodotti SelfyShop sulla pagina dello store.

SelfyConto offre tutti i vantaggi di una banca tradizionale, ma esattamente come vuoi tu: puoi effettuare tutte le operazioni che vuoi in qualunque momento, gestendo direttamente da smartphone e PC il tuo conto, in modo rapido e in totale sicurezza.

Tutte le promozioni SelfyConto

Promo Selfy Summer

Promo Selfy Summer è la promozione valida dall’11 giugno 2021 all’11 luglio 2021 che ti permette di ottenere gratuitamente un Samsung Chromebook 14” in omaggio. Come averlo? Basterà sottoscrivere SelfyConto entro la data di scadenza, rispettando almeno uno di questi vincoli:

accredito su conto corrente di emolumenti o pensione;

accredito su conto corrente di bonifici o assegni bancari ricorrenti di almeno 800€ al mese per 3 mesi;

addebito su conto di almeno due utenze con addebito per 3 mesi e in aggiunta essere titolare di mutuo, fido o avere addebiti dati dall’utilizzo della carta di credito/debito per un valore superiore ai 3.000 euro;

aver ottenuto l’emissione della carta di credito Mediolanum Credit Card o Mediolanum Credit Card Prestige.

Il Chromebook Go 14” WiFi Samsung (4 GB + 64 GB) ha un valore di 349 euro e verrà consegnato entro 180 giorni dal termine della promozione, fissata per l’11 luglio 2021. Per maggiori dettagli riguardo Promo Selfy Summer potete visionare il prospetto informativo.

Canone gratuito per il primo anno

Se sottoscrivi SelfyConto hai il canone per tenuta del conto azzerato per il primo anno, ma c’è di più. Gli utenti che fino al 31 dicembre 2022 sottoscrivono un prestito, un mutuo o un prodotto assicurativo tramite Banca Mediolanum possono azzerare il costo del conto, pari a 3,75 euro al mese, anche per gli anni successivi. Anche se non hai intenzione di sottoscrivere uno dei servizi sopra citati, c’è un ulteriore modo per azzerare il canone dal secondo anno in poi: basta essere titolare di un patrimonio gestito pari ad almeno 15.000 euro.

Canone zero per tutti gli under 30

SelfyConto è adatto a tutte le età, ed è ancora più vantaggioso per chi ha meno di 30 anni: il canone è infatti zero per tutti gli under 30, ed in più hai tutti i vantaggi del conto come bonifici SEPA gratuiti, carta di debito in PLA gratuita, acquisti online e/o contactless, prelievi e versamenti in area Euro, pagamento F24/bollettini, invio e ricezione di denaro tramite BANCOMAT Pay e Plick, senza dimenticare tutti i servizi dell’app Mediolanum.

Member Get Member

Presentare un amico porta benefici: se un utente da te segnalato diventa cliente SelfyConto entrambi riceverete vantaggi unici.

SelfyConto, il conto adatto a tutti

Grazie alla sua flessibilità ed immediatezza, SelfyConto Mediolanum si adatta a tutti:

gli under 30 possono beneficiare dei costi di gestione azzerati, così come di una carta di debito realizzata in materiale ecologico che permette acquisti online e prelievi ATM in area Euro completamente gratuiti;

gli over 30 possono gestire completamente i propri risparmi tramite la piattaforma di trading online e gli oltre 3.500 fondi di investimento disponibili;

chiunque può accreditare lo stipendio, pagare bollettini ed F24, tenere sotto controllo la gestione delle utenze accreditate e della situazione patrimoniale, così come richiedere un prestito ricevendo l’esito in tempo reale grazie a SelfyCredit.

Tutti i vantaggi di SelfyConto sono sempre a portata di mano, in tasca, grazie all’app per dispositivi mobili. Non importa dove ti trovi, ti basta estrarre il telefono e puoi effettuare qualsiasi operazione autenticandoti tramite riconoscimento biometrico in totale sicurezza. Cosa aspetti? Se sei interessato a SelfyConto vai sulla pagina ufficiale di Banca Mediolanum e scopri come aprire il conto in pochi minuti.