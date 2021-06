Servizi avanzati, costi ridotti e modalità al passo con i tempi: ecco come si potrebbe riassumere SelfyConto, l’ultimo prodotto offerto da Banca Mediolanum. Si tratta di uno strumento totalmente digitale che tenta di coniugare tutti i vantaggi di una banca tradizionale e affidabile in un nuovo paradigma, adatto a clienti di tutte le età. Se siete curiosi di scoprire tutti i vantaggi e la convenienza di SelfyConto Mediolanum, allora prendetevi qualche minuto per leggere attentamente i prossimi paragrafi: analizzeremo nel dettaglio cos’è e come funziona SelfyConto, il target di pubblico a cui si rivolge, quali sono i costi di gestione del conto e le operazioni che è possibile effettuare con esso.

Indice: Cos’è e come funziona SelfyConto Mediolanum

A chi si rivolge SelfyConto

Quanto costa il canone SelfyConto

Che operazioni posso fare con SelfyConto

Promozioni SelfyConto

Come richiedere SelfyConto

Assistenza SelfyConto

Cos’è e come funziona SelfyConto Mediolanum

SelfyConto è un conto corrente offerto da Banca Mediolanum il cui funzionamento è esclusivamente on-line. Si tratta di un’offerta digital banking – potete visionare tutti i vantaggi qui – sotto l’egida di Banca Mediolanum, pensata per tutti coloro che desiderano un conto con funzionalità avanzata sempre a portata di mano, o meglio, di tasca. La principale interazione con il conto si effettua attraverso l’app per dispositivi mobili e home banking. Tutte le operazioni infatti si svolgono tramite app o piattaforma web: gli sportelli fisici non vengono utilizzati, se non per operazioni come il versamento di contanti e assegni.

Per chi ama fare tutto da solo e in tempi rapidi, la banca digitale rappresenta la soluzione perfetta. Rispetto ad altre soluzioni simili, SelfyConto offre un discreto numero di servizi aggiuntivi che possono soddisfare le esigenze di un vasto numero di utenti: basta menzionare la possibilità di poter effettuare operazioni di trading, gestire fondi di investimento e persino richiedere un prestito fino a 15.000 euro, il tutto in pochi tap o click.

Il supporto multicanale e i servizi smart rendono SelfyConto Mediolanum un prodotto evoluto, con il quale operare in tranquillità con un IBAN italiano e una carta di debito Mastercard gratuita, ma c’è anche la possibilità di richiedere una carta di credito con diversi livelli di plafond, a seconda delle proprie esigenze.

Gli sportelli convenzionati sono utilizzati soltanto per prelevare, versare contanti e assegni. Nel caso necessitiate di assistenza, le opzioni multicanale vi permettono di entrare in contatto con un operatore sfruttando la chat, il numero verde o la mail di supporto: trovate tutte le info nel paragrafo dedicato al servizio clienti SelfyConto.

A chi si rivolge SelfyConto

SelfyConto è adatto a tutte le persone che trovano comodo poter disporre di strumenti avanzati per la gestione personale del conto. Il conto on-line permette di poter effettuare pagamenti e acquisti, così come trasferire denaro tramite l’app per dispositivi mobili. Bollettini e F24 si possono pagare facilmente dall’app Mediolanum, anche utilizzando la fotocamera dello smartphone, mentre gli utenti avanzati possono gestire e seguire l’andamento dei propri investimenti grazie alle opzioni di trading online, con oltre 3.500 fondi a disposizione.

Per chi ha meno di 30 anni, uno dei vantaggi principali è il canone azzerato, ma ci sono altre promozioni per chi ha più di 30 anni. Per i clienti con maggiori necessità ed esperienza, si apre anche un mondo di possibilità tramite trading e fondi di investimento, così come la possibilità di pagare bollettini e F24 tramite app, trasferire denaro e fare acquisti on-line, anche con il proprio smartphone e non soltanto con la carta di debito fornita (carta di credito opzionale).

Tutte le operazioni sono effettuate tramite home banking sul web, accessibile da qualsiasi computer, e dall’app per dispositivi mobili, disponibile per smartphone Android, Apple e Huawei.

Quanto costa il canone SelfyConto

Ogni conto ha vari costi di gestione, ma per fortuna SelfyConto risulta essere quasi totalmente gratuito, a patto di possedere i requisiti necessari per azzerare alcune spese. Ad esempio, per tutti gli utenti con meno di 30 anni di età, il canone è gratuito fino al compimento del 30esimo anno di età.

Per tutti, per il primo anno di utilizzo, SelfyConto propone il canone gratuito, che diventa di 3,75 euro al mese a partire dal secondo anno. In via promozionale è possibile azzerare il costo del canone se si rispetta una delle seguenti condizioni:

se si è titolari di un patrimonio gestito di almeno 15.000 euro;

se si sottoscrive un prodotto di credito o protezione.

Ai costi sopracitati si aggiunge l’imposta di bollo per legge di 34,20 euro su base annua per tutti i conti con una giacenza media superiore ai 5.000 euro. Non sono presenti costi per l’apertura o l’estinzione del conto.

Che operazioni posso fare con SelfyConto

Di seguito riportiamo le operazioni bancarie più comuni che è possibile effettuare con SelfyConto di Mediolanum:

principali operazioni bancarie gratuite

carta di debito gratuita, sempre

prelievi ATM gratuiti in area Euro

pagamenti mobili sulle maggiori piattaforme disponibili sul mercato, come Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e Garmin Pay;

servizi di trasferimento denaro in tempo reale con CBill, Bancomat Pay e Plick;

bonifici area Euro (SEPA) gratuiti e possibilità di invio bonifici istantanei;

pagamento bollettini ed F24;

versare e prelevare contanti dagli sportelli convenzionati, quelli del gruppo Intesa e Poste Italiane, con un massimale di 10.000 euro al giorno.

A questi servizi si aggiungono anche prodotti avanzati, come:

SelfyCredit: richiedi un prestito fino a 15.000, 7 giorni su 7, ed ottieni subito una risposta;

Shop ForYou : possibilità di acquistare prodotti selezionati con un finanziamento ad hoc, in tempo reale, a tasso zero, con un finanziamento della durata variabile da 6 a 48 mesi;

SelfyCare Travel: assicurazione viaggio per passare le vacanze in tranquillità, pronti per ogni evenienza;

SelfyCare Pet: una polizza che ripaga i danni che gli animali domestici potrebbero causare o subire;

Gestione fondi e trading online da app e home banking, con oltre 3.500 fondi di investimento disponibili;

Purtroppo, gli assegni bancari non sono previsti per questo tipo di conto, che altrimenti risulta davvero completo e adatto alle esigenze di utenti in qualunque fascia d’età.

Promozioni SelfyConto

Anche questo conto di Banca Mediolanum offre delle promozioni, utili per risparmiare oppure ottenere vantaggi esclusivi. La promo attiva in modo permanente si chiama Member Get Member: invitando un amico a diventare cliente SelfyConto entrambi gli utenti riceveranno un premio vantaggioso, ma non finisce qui. Per il primo anno il canone è azzerato, così come per gli under 30 fino al compimento dei 30 anni: è possibile azzerarlo anche per gli anni successivi, basta dare un’occhiata al paragrafo dedicato ai costi del canone SelfyConto per sapere come.

Come richiedere SelfyConto

Aprire un conto SelfyConto è facile: tutto ciò che serve è il codice fiscale, un documento di riconoscimento valido e uno smartphone. Per sottoscrivere il nuovo conto di Banca Mediolanum servono pochi minuti: la procedura è completamente digitale, per cui non si ha la necessità di recarsi in una sede fisica. Bisognerà compilare il form di iscrizione con i dati personali, scegliendo poi come personalizzare il conto, ed infine scegliere una delle modalità di identificazione presenti.

La modalità di identificazione più semplice è quella tramite videochiamata: un operatore dedicata in pochi minuti provvederà a certificare la vostra identità. Un’altra opzione per l’identificazione è rappresentata dalla possibilità di inviare un bonifico da un altro conto: questa opzione è possibile solo se il conto da cui proviene il bonifico è intestato alla stessa persona.

Infine, potete anche optare per l’identificazione di persona chiedendo un appuntamento con un Family Banker Mediolanum di zona. Ovviamente, i tempi attivazione SelfyConto differiscono a seconda del metodo utilizzato. Il conto può essere anche cointestato con un massimo di due intestatari, con la possibilità di firma disgiunta, ovvero di poter eseguire operazioni senza l’autorizzazione del cointestatario.

Quali carte sono disponibili con SelfyConto?

Una carta Mastercard Debit è fornita gratuitamente insieme alla sottoscrizione del conto, ma se questa risultasse insufficiente per le sue caratteristiche è possibile richiedere:

Mastercard Mediolanum Credit Card, una carta di credito con plafond mensile di 1.500 euro e canone annuo di 12 euro;

Mastercard Mediolanum Card Prestige, una carta di credito con plafond mensile di 5.000 euro e canone annuo di 80 euro che include l’iscrizione al programma LoungeKey per accedere, previo pagamento, alle lounge esclusive aeroportuali, oltre ad avere accesso in anteprima alla vendita di biglietti per eventi e concerti;

Mastercard Mediolanum Prepaid Card, una carta prepagata che è possibile richiedere gratuitamente per tutti gli utenti al di sotto dei 30 anni, che offre una disponibilità massima di 3000 euro.

In particolare, la carta di debito gratuita può essere usata anche per gli acquisti online e per abilitare lo smartphone ai pagamenti elettronici tramite servizi come Google Pay. Inoltre, la carta rispetta l’ambiente e lo sostiene, perché realizzata in PLA con l’80% in meno di plastica rispetto ad altre soluzioni.

Assistenza SelfyConto

Se avete la necessità di parlare con un operatore, potete utilizzare il servizio multicanale direttamente da app per dispositivi mobili o piattaforma web: un consulente sarà sempre pronto a parlare con voi, dal lunedì al sabato. Se subite un furto, avete problemi con operazioni effettuate o avete smarrito un codice segreto, potete utilizzare anche il numero verde per risolvere rapidamente e in sicurezza intoppi del genere. Di seguito trovate tutti i metodi per poter usufruire dell’assistenza SelfyConto: