Casio GBD-H1000, evoluzione del noto e apprezzato G-Squad, segna ufficialmente l’ingresso della popolare serie G-Shock nel mercato degli smartwatch e si segnala soprattutto per la presenza di due caratteristiche tecniche, ovvero il cardiofrequenzimetro e il GPS.

Casio G-Shock GDB-H1000: specifiche e design

Sono in totale cinque i sensori che Casio ha scelto di integrare in questo nuovo indossabile, che gli consentono di misurare la frequenza cardiaca attraverso il rilevamento del flusso sanguigno e di valutare la capacità cardiorespiratoria incrociando i dati con la velocità di corsa rilevata.

Gli altri sensori, invece, sono dedicati alla misurazione dell’altitudine e della pressione atmosferica; ci sono poi anche la bussola e un sistema di controllo della temperatura ambientale. Senza dimenticare l’accelerometro – che si occupa di contare i passi e misurare la distanza percorsa – e un modulo GPS per l’acquisizione di informazioni sulla posizione e per il tracciamento dei percorsi (al momento non sono usabili per l’orientamento verso una destinazione).

A conti fatti, sono caratteristiche che non ne fanno uno smartwatch a tutti gli effetti, ma sicuramente più smart di un orologio tradizionale, visto che non manca la possibilità di collegare Casio G-Shock GDB-H1000 all’applicazione dedicata per raccogliere, visionare ed analizzare tutti i dati sullo smartphone.

Per quanto riguarda il resto della dotazione tecnica, Casio G-Shock GDB-H1000 dispone di uno schermo LCD MIP (Memory-In-Pixel) retroilluminato, incorniciato dalla tradizionale lunetta della serie G-Shock, con le solite caratteristiche antiurto e di impermeabilità (fino a 200 metri di profondità). Anche gli ingombri (al solito) non sono particolarmente ridotti: 6,3 x 5,5 x 2 centimetri per un peso di 110 grammi. I tasti sono grandi e antiscivolo, dunque facili da trovare intuitivamente mentre si fa attività fisica, mentre il fondello curvo è pensato per adattarsi meglio alla forma del polso e il cinturino è in uretano.

A proposito di attività fisica, Casio G-Shock GDB-H1000 riesce a memorizzare i dati di 100 corse, con informazioni su tempo, distanza, passo, calorie bruciate e frequenza cardiaca. Inoltre la funzione di orologio mondiale permette di scegliere tra 38 fusi orari e di impostare il passaggio automatico all’ora legale. Non mancano altri strumenti utili come cronometro con parziali, conto alla rovescia, calendario, modalità aereo e possibilità di impostare fino a 4 allarmi al giorno.

Casio G-Shock GDB-H1000 si ricarica tramite USB e dispone di ricarica solare per l’uso quotidiano, in grado ad esempio di alimentare le notifiche tramite vibrazione. Casio dichiara che sono sufficienti 2 ore di esposizione alla luce solare a settimana, oppure 8 giornaliere di luce artificiale a 500 lux, per garantire 12 mesi di funzionamento della sola modalità orologio oppure 14 ore con GPS e tutti gli altri sensori attivi.

Casio G-Shock GDB-H1000: prezzo e disponibilità

Casio G-Shock GDB-H1000 è già disponibile all’acquisto anche nei negozi al prezzo di listino di 399 euro. Per maggiori dettagli, visitate il sito ufficiale a questo link.

