Se siete amanti delle missioni spaziali e non perdete mai il lancio di un nuovo satellite o di un astronauta verso la ISS (Stazione Spaziale Internazionale), difficilmente potrete resistere al design di questo particolare orologio presentato da Casio. La famosa marca di orologi ha svelato ufficialmente Casio G-Shock DW5600NASA20 con tanto di logo della NASA.

Casio strizza l’occhio alla NASA

Come potete vedere dalle immagini qui in basso, il design minimale, con cassa e cinturino bianca ad eccezione del logo della NASA, sembra essere perfetto per accompagnare in missione spaziale la nuova generazione di astronauti. Oltre a stuzzicare l’interesse degli amanti dell’esplorazione spaziale, Casio ha anche inserito alcune piccole chicche che sicuramente non passeranno inosservate.

Una fra tutte la Luna in sottofondo quando si attiva la luce integrata del piccolo display dell’orologio. L’orologio arriva in una confezione unica nel suo genere che sembra essere uscita da un laboratorio della NASA. Casio G-Shock DW5600NASA20 ha un costo di 130 dollari, circa 120 euro al cambio, e tornerà ad essere nuovamente spedito a partire dal prossimo 6 maggio – la prima ondata di vendite si è conclusa in pochissimo tempo.

Trattandosi di una edizione limitata, vi conviene non perdere tempo e acquistarlo immediatamente per evitare di non perdere l’occasione di avere al polso un G-Shock unico nel suo genere.