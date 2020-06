Quante volte vi siete trovati in auto con lo smartphone quasi scarico e ancora un paio d’ore prima di arrivare a casa? In questi casi la soluzione migliore è un caricabatterie da auto, da inserire nella presa accendisigari (utile ormai solo a questo scopo).

Oggi vi presentiamo un prodotto davvero utile, non il classico caricabatterie da 5 watt, che impiega un’eternità a ricaricare in maniera dignitosa la batteria, ma qualcosa di più performante. Dispone di due porte USB, così potrete caricare contemporaneamente due smartphone e non restare a piedi durante la festa a cui state andando.

È prodotto da iFory e commercializzato da TomTop e offre due porte USB Type-A in grado di erogare una potenza complessiva di ben 36 watt. Ogni porta può contare su uscite a 5V/3A, 9V/2A o 12V/1.5A per ricaricare in maniera rapida la maggior parte degli smartphone in commercio.

Può contare su numerosi sistemi di protezione per evitare sovratensioni, corto circuiti, sovracorrenti e altre situazioni potenzialmente pericolose per l’auto e per gli smartphone. Il sistema intelligente di alimentazione permette di erogare la giusta potenza in base al dispositivo collegato, per ottimizzare l’intero processo.

Decisamente compatte le dimensioni (64,8 x 29 mm) e per gli amanti del modding in auto è possibile scegliere una delle cinque colorazioni per renderlo decisamente unico, scegliendo tra arancione, rosa, blu, viola e nero. Per maggiori informazioni sui prodotti iFory potete visitare questa pagina.

