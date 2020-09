Novità per quanto riguarda l’atteso bonus PC Internet 2020, che prevede contributi per abbonamenti a Internet e comodato d’uso di PC o tablet. Entro fine settembre sarà infatti disponibile la prima tranche (200 milioni di euro): ecco come richiedere il bonus e come funzionerà.

Come annunciato dalla ministra dell’Innovazione, Paola Pisano, il decreto che sblocca i fondi è stato firmato dalla Corte dei Conti, quindi siamo in dirittura d’arrivo. Il bonus PC Internet 2020 è composto da un voucher del valore complessivo di 500 euro, destinato alle famiglie con redditi più bassi (ISEE sotto i 20.000 euro).

Il voucher è suddiviso in due parti e non vale per l’acquisto diretto dei dispositivi: bonus di 200 euro per l’acquisto di abbonamenti a una connessione Internet veloce, e bonus di 300 euro per avere in comodato d’uso un PC o tablet.

In una seconda fase sarebbe previsto un ulteriore voucher da 200 euro per le famiglie con un ISEE fino a 50.000 euro per l’acquisto di servizi Internet veloci. Per quanto riguarda le imprese, invece, potrebbe arrivare un bonus tra i 500 e i 2000 euro per l’attivazione di connessioni in fibra. Per questi ulteriori fondi c’è da attendere in quanto manca ancora l’autorizzazione della Commissione UE (350 milioni + 600 milioni per le imprese).

Come richiedere il bonus PC Internet 2020

È importante sottolineare che i voucher non sono destinati direttamente agli utenti, ma agli operatori telefonici che si sono registrati al portale Infratel Italia. Sarà necessario farne richiesta a questi ultimi, che si occuperanno di tutte le pratiche previste una volta ricevuta l’autocertificazione che attesti i valori ISEE. Saranno quindi gli operatori a erogare il bonus PC Internet 2020 come sconto sul canone o sull’eventuale costo di attivazione, fornendo router e/o il PC o tablet scelto.

