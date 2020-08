Nonostante si parli da anni di rivoluzione digitale non si è mai andati oltre qualche timido tentativo. Questa volta però, complice la pandemia di Covid-19 in corso ed i fondi extra stanziati per sostenere l’economia, la politica fa sul serio ed uno dei primi risultati è il bonus PC e internet 2020 che mette sul piatto fino a 500 euro per l’acquisto di un nuovo dispositivo o di servizi web.

Lo ha annunciato al Corriere della Sera il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano che dopo aver ricevuto l’approvazione della Commissione Europea ha potuto rivolgersi alle famiglie italiane a basso reddito per spiegare anzitutto il requisito che dà diritto al bonus PC e tablet 2020 operativo dopo l’estate.

Del resto sarà quello il periodo “di fuoco” per molte famiglie, che in molti casi si ritroveranno costrette a sostenere i figli alle prese con la didattica a distanza dovendo fare i conti con un portafogli messo a dura prova dalle difficoltà degli ultimi mesi.

Lo stanziamento complessivo del Governo del Comitato banda larga presieduto dallo stesso Ministro ammonta a 1 miliardo e 150 milioni di euro, mentre è certo che potranno usufruire del bonus PC e internet 2020 fino a 500 euro nuclei familiari ed individui con un Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 20 mila euro, mentre il contributo di 200 euro per le connessioni veloci non prevede alcun limite di reddito.

Vi informeremo nel momento in cui le altre informazioni, come le modalità di richiesta, saranno rese note. Nel frattempo potete prepararvi con le nostre guide all’acquisto.