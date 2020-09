Quando si parla di notebook, ASUS si staglia come una delle migliori aziende sul pianeta. In queste ore il colosso taiwanese svela la nuova gamma di notebook con processori Intel Core di ultima generazione e i dispositivi che fanno parte del Project Athena di Intel.

In questa news andiamo a scoprire tutti i dettagli e le schede tecniche di ASUS ZenBook Flip S (UX371), ASUS ZenBook S (UX393), ASUS ZenBook 14 (UX435EA/EG), ASUS ZenBook 14 Ultralight (UX435EAL/EGL), ASUS ZenBook Pro 15 (UX535) e ASUS ExpertBook B9 (B9400).

Samson Hu, co-CEO di ASUS, sottolinea come “La gamma di laptop 2020 crea nuove esperienze per gli utenti, mettendo tecnologie all’avanguardia a disposizione di tutti. Fornendo le ultime novità in fatto di schermo, audio, software e connessione di rete, ASUS offre innovazioni incredibili e cambia il modo in cui gli utenti si relazionano ai propri dispositivi“.

Design e specifiche ASUS ZenBook Flip S

Quando i comuni notebook con le classiche cerniere risultano troppo limitanti, ecco apparire ASUS con il con notebook convertibile OLED più sottile al mondo. Si tratta di ASUS ZenBook Flip S (UX371), un computer pensato per dare agli utenti la libertà di movimento che necessitano per svolgere il proprio lavoro, in qualsiasi livello di inclinazione richiesto.

Con 13,9 mm di spessore e un peso pari a 1,2 chili, il pannello OLED a risoluzione 4K UHD NanoEdge PANTONE offre il massimo che si può richiedere per quanto riguarda la fedeltà dei colori con il 100% della gamma DCI-P3 e neri saturi e profondi grazie alla certificazione VESA DisplayHDR 500 True Black.

Il design di ASUS ZenBook Flip S offre un talaio con colorazione Jet Black con il frame esterno in rame rosso. La cerniera ErgoLift garantisce una rotazione a 360° in piena sicurezza e liberà, permettendo così agli utenti di utilizzare il notebook in modalità laptop, tablet, stand e a tenda.

Al di sotto della scocca è presente un processore Intel Core i7 di nuova generazione, scheda video Intel X, fino a 16 GB di memoria RAM e SSD PCIe 3.0 x4 estremamente veloci e perfetti per avviare programmi in pochissimi secondi.

Scheda tecnica ASUS ZenBook Flip S

Display da 13,3″ OLED 4K UHD con risoluzione da 3840 x 2160 pixel oppure display LED da 13,3 pollici Full HD con risoluzione da 1920 x 1080 pixel;

processore Intel Core i7;

8/16 GB di memoria RAM LPDDR4x da 4266 MHz;

storage 1 TB M.2 NVMe PCIe 3.0 x4, 256/512 GB M.2 NVMe PCIe x2 oppure 32 + 512 GB Intel Optane H10 con SSD;

GPU Intel X;

connettività Wi-Fi 6 (802.11 ax), 2 porte USB Type-C Thunderbolt 4, 1 porta USB Type-A 3.2 Gen 1, 1 porta HDMI standard;

batteria da 96 Wh oppure da 64 Wh;

fotocamera IR con supporto Windows Hello;

dimensioni 1.39 x 30.5 x 21.1 cm;

peso 1.2 chili;

sistema operativo Windows 10 Pro o Windows 10 Home.

Prezzo e disponibilità ASUS ZenBook Flip S

Non abbiamo ancora informazioni per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità nel nostro Paese.

Design e specifiche ASUS ZenBook S

La maggior parte dei portatili presenti sul mercato presenta display con rapporto 16:9, mentre ASUS ZenBook S (UX393) può fare affidamento su un pannello in formato 3:2 a risoluzione 3K. Il notebook di ASUS rappresenta il portatile più sottile e leggero al mondo munito di questo genere di pannello, il che lo rende un ultrabook a cui fare riferimento quando si cerca un dispositivo leggero e con caratteristiche al top.

Con uno spessore di appena 15.7 mm e un peso di 1.35 chili, ASUS ZenBook S offre agli utenti un telaio in metallo in cui si inserisce un pannello 3.3K (3300 x 2200 pixel) NanoEdge PANTONE che offre angoli di visuale ambi e qualità delle immagini da brividi. ASUS ZenBook S, proprio come il fratello ASUS ZenBook Flip S, vede la presenza della colorazione Jet Black con inseriti in rame rosso lungo tutto il frame.

ASUS ZenBook S si affida al processore Intel Core i7 con GPU integrata Intel X e RAM LPDDR4x da 4266 MHz per garantire velocità e stabilità anche durante i task più impegnativi. La connettività vede la presenza del modulo Wi-Fi 6, come del resto in tutta la gamma dei nuovi notebook ASUS, e la batteria da 65 W è in grado di offrire un’autonomia di 12 ore con singola carica – è disponibile la tecnologia di ricarica rapida in grado di raggiungere il 60% di carica in meno di 50 minuti.

Scheda tecnica ASUS ZenBook S

Display touchscreen da 13,9″ a risoluzione 3.3K da 3300 x 2200 con tecnologia NanoEdge;

processore Intel Core i7 oppure Intel Core i5;

8/16 GB di memoria RAM LPDDR4x da 4266 MHz;

storage 1 TB M.2 NVMe PCIe 3.0 x4, 256/512 GB/1 TB M.2 NVMe PCIe x2;

GPU Intel X;

connettività Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.0, 2 porte USB Type-C Thunderbolt 4, 1 porta USB Type-A 3.2 Gen 1, 1 porta HDMI standard, 1 porta microSD;

batteria da 65 Wh;

fotocamera 3D IR con supporto Windows Hello;

dimensioni 306 x 224 x 15.7 mm;

peso 1.35 chili;

sistema operativo Windows 10 Pro o Windows 10 Home.

Prezzo e disponibilità ASUS ZenBook S

Non abbiamo ancora informazioni per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità nel nostro Paese.

Design e specifiche ASUS ZenBook 14 Ultralight

ASUS ZenBook 14 Ultralight (UX435EAL/UX435EGL) rappresenta un particolare ultrabook caratterizzato da un telaio leggero, robusto e dall’aspetto premium. Con un peso si appena 980 grammi e la possibilità di montare processori Intel Core i7-1165G7 oppure Intel Core i5-1135G7, offre il massimo della portabilità per gli utenti che sono alla ricerca di un prodotto scattante e affidabile in qualsiasi situazione.

Scheda tecnica ASUS ZenBook 14 Ultralight

Display IPS da 14″ a risoluzione Full HD da 1920 x 1080 pixel;

processore Intel Core i7-1165G7 oppure Intel Core i5-1135G7;

8/16 GB di memoria RAM LPDDR4x da 4266 MHz;

storage 256/512 GB/1 TB M.2 NVMe PCIe x2;

GPU Intel X per il modello UX435EAL oppure Nvidia GeForce MX450 con 3 GB di RAM GDDR6 per il modello UX435EGL;

connettività Wi-Fi 6 (802.11 ax), 2 porte USB Type-C Thunderbolt 4, 1 porta USB Type-A 3.2 Gen 1, 1 porta HDMI 2.0 standard, 1 porta microSD, jack audio da 3,5 mm;

batteria da 63 Wh;

fotocamera IR con supporto Windows Hello;

dimensioni 319 x 291 x 14,9 mm;

peso pari a 980 grammi per il modello UX435EAL e 995 grammi per UX435EGL;

sistema operativo Windows 10 Pro o Windows 10 Home.

Prezzo e disponibilità ASUS ZenBook 14 Ultralight

Non abbiamo ancora informazioni per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità nel nostro Paese.

Design e specifiche ASUS ZenBook Pro 15

ASUS è sempre stata attenta alle necessità dei cosiddetti “power user”, ovvero quegli utenti che hanno la necessità di avere a portata di mano il meglio che ha da offrire il mercato. ASUS ZenBook Pro 15 (UX535) risponde proprio a queste necessità e lo fa conquistando un importante primato: si tratta infatti del più piccolo notebook munito di display OLED 4K UHD da 15.6 pollici.

ASUS ZenBook Pro 15 si basa sulla decima generazione di processori Intel Core I7 o i5 e permette di aggiungere fino a 16 GB di RAM e di scegliere fra le schede video discrete Nvidia GeForce 1650 Ti o 1650. È ovviamente presente il display secondario ASUS ScreenPad da 5,65 pollici con la nuova interfaccia ScreenXpert 2.0.

Il punto di forza di ASUS ZenBook Pro 15 è evidentemente il pannello 4K UHD con tecnologia NanoEdge. Con un contrasto pari a 1.000.000:1 e una luminosità di 450 nit, fornisce agli utenti la visualizzazione di contenuti ad altissima fedeltà.

Gli utenti che sono normalmente impegnati in lunghe scritture apprezzeranno sicuramente la tecnologia ErgoLift che permette al retro del notebook di alzarsi leggermente quando il display è aperto, ponendo così la tastiera alla giusta angolazione per scrivere senza affaticarsi.

Scheda tecnica ASUS ZenBook Pro 15

Display da 15,6 pollici Full HD da 1920 x 1080 pixel a 60 Hz con o senza touchscreen oppure a risoluzione 4K UHD da 3840 x 2160 con o senza touchscreen;

processore Intel Core i7-10750H oppure Intel Core i5-10300H;

8/16 GB di memoria RAM DDR4 da 2933 MHz;

storage 1 TB M.2 NVMe PCIe 3.0 x4, 256/512 GB M.2 NVMe PCIe x2 oppure 512 GB M.2 NVMe PCIe 3.0 x2 con Intel Optane;

Nvida GeForce GTX 1650Ti con 4 GB di RAM oppure Nvidia GeForce GTX 1650 con 4 GB di RAM;

connettività Wi-Fi 6 (802.11 ax), 1 porta USB Type-C Thunderbolt 3, 1 porta USB Type-A 3.2 Gen 1, 1 porta HDMI standard, 1 porta SD, jack audio;

batteria da 96 Wh oppure da 64 Wh;

fotocamera IR con supporto Windows Hello;

dimensioni 354 x 233 x 17.8 mm;

peso 1.8 chili;

sistema operativo Windows 10 Pro o Windows 10 Home.

Prezzo e disponibilità ASUS ZenBook Pro 15

Non abbiamo ancora informazioni per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità nel nostro Paese.

Design e specifiche ASUS ExpertBook B9

ASUS ExperBook B9 (B9400) rappresenta il computer portatile per aziende più leggero al mondo. Molto spesso questo tipo di utenza è impegnata in viaggi di lavoro e necessita di un dispositivo portatile e leggero; ASUS ExpertBook B9 risponde espressamente a questa necessità senza compromessi per quanto riguarda l’hardware.

ASUS ExpertBook B9 offre infatti pieno supporto ai processori Intel Core i7/i5 Tiger Lake, storage RAID 0/1, tutte le tecnologie di sicurezza come ad esempio lo slot per lucchetti Kensington, Windows Hello e la Trusted Platform Modul TPM 2.0.

Il design di ASUS ExpertBook B9 vede la presenza di un telaio in magnesio e alluminio, il che conferisce al notebook un aspetto premium oltre a garantire resistenza e leggerezza. ASUS ha previsto due varianti anche per quanto riguarda la batteria, dove ad esempio il modello da 880 grammi integra quella da 33 W e il modello da 1005 chili una batteria da 66 W.

Gli utenti che necessitano di una macchina al top, sempre pronta a portare a compimento anche i task più pesanti, possono fare affidamento sulla RAM LPDDR4x a 4266 MHz configurabile fino a 32 GB. Il supporto al Wi-Fi 6 pone il notebook perfettamente in grado di soddisfare le richieste delle connessioni di ultima generazione, mentre le tante porte I/O a disposizione permettono ad esempio di collegare contemporaneamente due monitor a risoluzione 4K.

Scheda tecnica ASUS ExperBook B9

Display da 14 pollici IPS Full HD da 1920 x 1080 pixel con rapporto display/telaio del 94%, luminosità pari a 400 nit, rapporto forma 16:9, 100% della gamma cromatica sRGB;

processore Intel Core i7/i5;

8/16/32 GB di memoria RAM LPDDR4x da 4266 MHz;

storage dual M.2 NVMe PCIe 3.0 con supporto RAID 0/1;

scheda video Intel X;

connettività Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.0 oppure Wi-Fi 802.11 b/g/n e Bluetooth 4.0;

2 porte USB Type-C Thunderbolt 4, 1 porta USB Type-A 3.2, 1 porta HDMI, audio combo e slot Kensington;

batteria da 66 W oppure da 33 W;

fotocamera da 720p;

dimensioni 1,49 x 32 x 20,3 cm;

peso: 880 grammi con batteria da 33 W oppure 1005 chili con batteria da 66 W;

sistema operativo Windows 10 Pro o Windows 10 Home.

Prezzo e disponibilità ASUS ExpertBook B9

Non abbiamo ancora informazioni per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità nel nostro Paese.

Design e specifiche ASUS ZenBook 14

Se siete amanti della tecnologia proprietaria di ASUS che permette di installare un secondo display nel trackpad, il notebook ASUS ZenBook 14 (UX435EA/EG) rappresenta il più piccolo portatile al mondo da 14″ a montare lo ScreenPad.

Il notebook si affida ancora una volta ai processori Intel Core i7 per offrire potenza e velocità durante i task più impegnativi, a cui si affianca una GPU integrata Intel X (UX435EA) oppure una GPU discreta Nvidia GeForce MX450 (UX435EG).

Come il fratello ASUS ZenBook Pro 15, anche in questo portatile trova posto il display ScreenPad da 5,65 pollici con l’interfaccia grafica ScreenXpert 2.0 che rende più semplice controllare e interagire con gli elementi mostrati su di esso.

Con uno spesso pari a 16,9 mm ed un peso di 1,19 chili, ASUS ZenBook 14 rappresenta la scelta perfetta per chi è alla ricerca di un notebook leggero e portatile per lavorare, e grazie allo storage fino a 1 TB in formato PCie 3.0 x4 è possibile avviare applicazioni in un battito di ciglia.

Il display NanoEdge da 14 pollici è abbracciato da cornici sottilissime in grado di offrire un rapporto display/telaio pari al 92%, mentre la gamma cromatica 100% sRGB offre angoli di visuale perfetti e colori naturali.

Scheda tecnica ASUS ZenBook 14

Display IPS da 14 pollici Full HD da 1920 x 1080 pixel a 60 Hz con o senza touchscreen;

processore Intel Core i7 o Intel Core i5;

8/16 GB di memoria RAM LDDR4x da 4266 MHz;

storage 1 TB M.2 NVMe PCIe 3.0 x4, 256/512/1 TB GB M.2 NVMe PCIe x2 oppure 512 GB/1 TB M.2 NVMe PCIe 3.0 x2 con Intel Optane;

GPU Intel X (UX435EA) oppure Nvida GeForce MX 450 con 2 GB di RAM (UX435EG);

connettività Wi-Fi 6 (802.11 ax), 2 porte USB Type-C Thunderbolt 4, 1 porta USB Type-A 3.2 Gen 1, 1 porta HDMI 2.0 standard, 1 porta microSD, jack audio;

batteria da 63 Wh;

fotocamera IR con supporto Windows Hello;

dimensioni 319 x 199 x 16,9 ~ 17,9mm;

peso 1.19 ~ 1.29 chili;

sistema operativo Windows 10 Pro o Windows 10 Home.

Prezzo e disponibilità ASUS ZenBook 14

Non abbiamo ancora informazioni per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità nel nostro Paese.