Come ogni anno e prima di ogni grande evento Apple, anche quest’oggi Apple Store va offline a poche ore dall’inizio dell’evento in cui l’azienda guidata da Tim Cook svelerà alcuni nuovi dispositivi di cui si parla ormai da diverse settimane.

Apple Store down a poche ore dall’evento

Alle 19:00 l’azienda di Cupertino terrà un evento in cui molto probabilmente svelerà Apple Watch Series 6, da molto tempo indicato come il primo su cui arriverà il tracking dell’ossigenazione del sangue, e di iPad Air (2020), quest’ultimo atteso con un design simile a quello di iPad Pro ma munito di Touch ID per lo sblocco tramite impronta digitale.

Gli ultimi rumor indicano anche che Apple abbia in serbo una piccola novità per quanto riguarda il mondo wearable con il lancio di un Apple Watch da 199 dollari, pensato per prendere il posto di Apple Watch Series 3 ed intercettare così la grande platea di potenziali clienti finora tagliati fuori dai prezzi piuttosto elevati degli smartwatch di Apple.

Che ne sarà invece degli iPhone 12? Oltre ad avere la conferma che quest’anno arriveranno in ritardo rispetto al solito, è molto improbabile che la nuova generazione di smartphone di fascia alta verrà svelata quest’oggi. Gli ultimi rumor indicano infatti che i dispositivi iOS dovrebbero vedere la luce del sole solo a partire dal prossimo mese, ma ovviamente non abbiamo la matematica certezza che effettivamente sia così.

Tornate a visitare TuttoTech già dalle 19:00 per scoprire in dettaglio tutte le novità presentate da Apple e le caratteristiche dei nuovi dispositivi annunciati.