Amazon è uno dei siti di e-commerce più conosciuti e usati al mondo, propone in continuazione nuove iniziative promozionali e questa volta ha scelto di allearsi con P&G per le nuove “Offerte Scottanti“, che coinvolgono numerosi prodotti di vari marchi facenti capo alla multinazionale americana.

Insomma, se nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della possibilità di ottenere un buono sconto da 10 euro per i nuovi iscritti Prime Student, delle novità per i pagamenti e a rate e della collaborazione con American Express, adesso passiamo ad una nuova serie di offerte.

“Offerte Scottanti” di Amazon

Le nuove “Offerte Scottanti” di Amazon riguardano un vasto e vario catalogo di prodotti, visto che a P&G fanno capo, ad esempio, Oral-B coi suoi spazzolini elettrici (ecco la nostra guida dedicata), Swiffer coi suoi panni per la pulizia, i detersivi Dash, i rasoi e i prodotti per la cura della persona Gillette, Braun e non solo.

Ecco una breve rassegna delle offerte disponibili:

Queste e tutte le altre Offerte Scottanti di Amazon sono disponibili al link sottostante:

“Offerte Scottanti” Amazon

Se deciderete di acquistare uno dei prodotti compatibili, non dimenticate che fino al prossimo 23 luglio potrete ottenere un rimborso del 50%, fino ad un massimo di 50 euro, suoi vostri acquisti di prodotti del gruppo P&G. Per richiederlo, non dovrete far altro che seguire la procedura indicata a questo link.

