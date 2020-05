Quali sono i migliori spazzolini elettrici presenti sul mercato? Pur essendo in commercio da parecchi anni, gli spazzolini elettrici stanno vivendo in questi ultimi anni una fase di grande notorietà, grazie soprattutto all’arrivo di modelli “intelligenti”, che possono cioè essere collegati a uno smartphone.

Spesso è difficile districarsi tra le tantissime proposte del mercato e affidarsi ai marchi più conosciuti nel nostro Paese rischia di farci perdere di vista alcune perle meno conosciute, in grado di fornire ottimi risultati a prezzi molto competitivi. Abbiamo dunque preparato una guida, aggiornata al mese di maggio 2020, nel quale troverete alcuni utili consigli per scegliere al meglio il prossimo spazzolino elettrico.

Prima della sezione dedicata alle migliori offerte presenti sul mercato, facciamo un po’ di chiarezza sulle varianti presenti sul mercato e sulle peculiarità di ciascuna di esse.

Gli spazzolini elettrici “tradizionali”

Presenti sul mercato da parecchi anni, gli spazzolini elettrici sono molto apprezzati per la loro semplicità d’uso, soprattutto per i bambini che non hanno una manualità sempre impeccabile. Anche se un dentista vi dirà che nulla può sostituire un buon spazzolino manuale, uno spazzolino elettrico permette di raggiungere più facilmente ogni punto del cavo orale, migliorando decisamente la rimozione della placca.

Fino a qualche anno fa erano diffusi gli spazzolini a pile, ormai quasi introvabili e sostituiti da modelli con batteria ricaricabile integrata, che offrono maggiore autonomia. Quasi tutti gli spazzolini offrono testine rotanti, anche se sono presenti testine oscillanti, che aiutano a raggiungere i punti più difficili e rendono la pulizia più semplice ed efficace.

Secondo alcuni studi gli spazzolini elettrici aiutano a ridurre le gengiviti, le infiammazioni delle gengive, proprio perché riescono a rimuovere una maggiore quantità di sporco. Buona parte dei modelli in commercio dispone di un timer per assicurarsi che ogni area della bocca riceva la giusta attenzione e la corretta quantità di tempo.

Gli spazzolini smart

Negli ultimi due-tre anni stanno proliferando gli spazzolini smart. Si tratta in sostanza di spazzolini elettrici dotati di connettività Bluetooth che permette di raccogliere dati sullo spazzolamento e inviarli a uno smartphone, sul quale va ovviamente installata una companion app.

In linea di massima non hanno particolari differenze rispetto ai tradizionali spazzolini elettrici, con testine rotanti oppure oscillati a seconda dei modelli. Tra gli spazzolini intelligenti però spicca una nuova categoria, quella degli spazzolini ultrasonici, di cui parliamo in maniera dettagliata nel prossimo paragrafo.

Gli spazzolini ultrasonici

A dispetto del nome, che può far pensare agli ultrasuoni utilizzati per pulire i denti, gli spazzolini ultrasonici hanno un principio di funzionamento sostanzialmente identico a quello dei modelli tradizionali. Le onde sonore sono utilizzare per aumentare le oscillazioni della testina, che nei modelli più evoluti possono arrivare a 40.000.

Grazie alle oscillazioni elevate è più semplice rimuovere la placca e pulire al meglio lo spazio interdentale. La miglior pulizia è causata dai flussi ottenuti dal mix tra saliva e dentifricio, che raggiunge anche i punti più inaccessibili. Non è necessaria una pressione elevata, che rischierebbe di danneggiare lo smalto ma soprattutto le gengive.

Gli spazzolini ultrasonici sono ormai molto diffusi, grazie ai numerosi modelli provenienti dalla Cina, proposti a prezzi molto competitivi e con funzioni molto utili. Rispetto agli spazzolini elettrici offrono una maggiore autonomia che nei modelli più evoluti può raggiungere i 30 giorni con due spazzolamenti da 2 minuti al giorno.

Vediamo dunque quali sono i migliori modelli per le due categorie, senza dimenticare una sezione dedicata ai più piccoli, che devono imparare fin da subito la grande importanza di una corretta igiene dentale.

I migliori spazzolini elettrici

Oral-B Vitality 170

È il modello entry-level del marchio Oral-B (Braun), azienda che si è specializzata in spazzolino con testina rotante. Viene fornito con due testine, così da poter essere utilizzato per alcune settimane senza dover acquistare ricambi, e include la base di ricarica.

La batteria garantisce circa una settimana di autonomia ed è presente un pulsante sul manico per impostare un classico timer da 2 minuti.

Lo trovate su Amazon a 20,99 euro

Oral-B Pro 2 2500

Salendo leggermente di prezzo possiamo trovare un modello, sempre di Oral-B, che offre una maggiore autonomia (arriva fino a due settimane) e una modalità aggiuntiva di pulizia, per la protezione delle gengive.

È compatibile con la maggior parte delle testine prodotte da Oral-B, permettendo quindi di scegliere tra quella più adatta alle proprie esigenze.

Potete acquistarlo su Amazon a39,99 euro

Oral-B Genius 10000N

È la Ferrari degli spazzolini elettrici, include la custodia da viaggio, un supporto per fissare lo smartphone allo specchio del lavandino e diverse testine di ricambio. Può essere collegato al vostro smartphone per fornire indicazioni dettagliate sulle abitudini di spazzolamento.

Offre numerose modalità di pulizia e grazie all’app permette di scoprire se ci sono aree trascurate sulle quali insistere. È compatibile con tutte le testine prodotte da Oral-B.

Lo trovate su Amazon a 129,98 euro nella versione con 4 testine di ricambio

Qui invece la nostra recensione

I migliori spazzolini elettrici ultrasonici

Fairywill

È un modello entry-level fra gli spazzolini ultrasonici ma offre comunque una nutrita serie di funzioni. Sono cinque le modalità di pulizia opzionali, tre le testine di ricambio incluse nella confezione di vendita e molto elevata l’autonomia.

Con una ricarica (tramite USB) di 4 ore è possibile avere 30 giorni di utilizzo, ottimo anche per chi viaggia spesso. Dispone di timer intelligente e di certificazione IPX7 per essere utilizzato anche sotto la doccia.

È in vendita su Amazon a 23,99 euro

Xiaomi Mi Smart Sonic Toothbrush

Nella nostra rassegna non poteva certo mancare una soluzione targata Xiaomi, con tecnologia ultrasonica (31.000 vibrazioni al minuto) e la possibilità di collegare lo spazzolino al proprio smartphone per la configurazione.

È possibile utilizzare l’app Xiaomi Home per registrare il comportamento della spazzolata, gestire il timer e le varie modalità a disposizione dell’utente.

È in vendita su Amazon a 33,99 euro

Oclean X

Nonostante abbia un prezzo decisamente abbordabile, Oclean X è il re degli spazzolini smart ultrasonici. Grazie al display a colori integrato è possibile impostare numerose funzioni senza ricorrere a uno smartphone, ma è con quest’ultimo che dà il meglio di sé.

È possibile decidere la durata del programma, l’intensità e il tipo di vibrazione, conoscere l’efficacia della pulizia e molto altro. La batteria si ricarica in 1 ora e offre 30 giorni di autonomia.

Potete acquistarlo su Amazon a 54,99 euro

Qui trovate la nostra recensione

Philips Sonicare HX6830/44

A differenza di Braun, che con la linea Oral-B punta agli spazzolini con testina rotante, Philips si è specializzata nella tecnologia ultrasonica e questo modello è uno dei più evoluti. Offre due diversi programmi, incluso quello per lo sbiancamento dei denti in una settimana, sensore di pressione e timer che assicura la corretta pulizia di ogni quadrante.

Offre due settimane di autonomia con una ricarica.

È disponibile su Amazon a 89,98 euro

I migliori spazzolini elettrici per bambini

Oral-B Kids

Pensata decisamente per i più piccoli, la linea Kids di Oral-B è adatta per bambini da 3 anni in su, con testine dotate di setole più morbide per non danneggiare le gengive. Il manico è personalizzabile con adesivi a tema Star Wars, ma sono presenti anche altri temi legati ai principali personaggi del mondo Disney.

È possibile impostare il classico timer da 2 minuti per abituare i bambini al giusto tempo di pulizia e la batteria è in grado di garantire una settimana di autonomia.

È in vendita su Amazon a 17,99 euro

Oral-B Junior

È consigliato per bambini dai 6 anni in su il modello Junior, che offre due modalità di pulizia, inclusa quella per denti sensibili. È presente il timer che ricorda di cambiare area di spazzolamento ogni 30 secondi e la batteria offre un’autonomia che arriva a due settimane.

Anche in questo caso le testine utilizzano setole morbide per proteggere le gengive delicate dei bambini più piccoli ed è possibile interagire con l’app Disney Magic Timer per rendere più divertente la pulizia dei denti.

Lo trovate su Amazon a 42,99 euro

Philips Sonicare ForKids

È Philips a proporre l’unico spazzolino ultrasonico pensato per i più piccoli, con una testina adatta ai bambini, la tecnologia Sonicare che assicura una pulizia dolce ed efficace allo stesso tempo, per non rischiare di danneggiare denti e gengive.

È pensato per i bambini dai sette anni in su e dispone di un programma che aiuta i bambini ad apprendere la routine corretta, aumentando lentamente il tempo di pulizia per raggiungere i due minuti dopo 90 giorni.

Potete acquistarlo su Amazon a 37,68 euro

Questi erano dunque i migliori spazzolini elettrici, smart e non, tradizionali o ultrasonici, disponibili sul mercato al mese di maggio 2020. Aggiorneremo regolarmente questa guida con le novità che saranno introdotte sul mercato, sia per gli adulti sia per i più piccoli, quindi tornate a consultarla regolarmente.