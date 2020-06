La scuola è ormai finita ma Amazon ha in mente un regalo piuttosto apprezzabile per chi si iscrive per la prima volta ad Amazon Prime Student. Una volta seguiti i passi descritti qui in basso, avrete l’opportunità di ricevere un buono di 10 euro che vi permetterà di godere di importanti vantaggi.

10 euro di sconto per i nuovi iscritti

Con Prime Student si avranno 90 giorni d’uso senza costi aggiuntivi per Amazon Prime che prevede la possibilità di guardare centinaia di film e serie TV su Amazon Prime Video, Twitch Prime per guardare i migliori streamer al mondo, le consegne veloci illimitate di Amazon Prime e tanto altro.

Come utilizzare il codice sconto

Per utilizzare 10 euro di sconto bisogna iscriversi per la prima volta ad Amazon Prime Student. Una volta fatto, durante il pagamento è necessario utilizzare il codice STUDENT10 e controllare che lo sconto verrà applicato al proprio ordine.

L’offerta sarà valida dal’1 luglio alle 23:59 del 31 luglio 2020 salvo anticipato esaurimento dei posti a disposizione. L’offerta è valida esclusivamente per gli acquisti effettuati su Amazon.it per tutti i prodotti venduti e spediti da Amazon ad esclusione di libri, prodotti digitali (eBook e MP3), alimenti per neonati, buoni regalo, eReader Kindle e tablet Fire.