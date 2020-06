Amazon non ha bisogno di presentazioni, il noto sito di e-commerce propone continuamente nuove iniziative promozionali e questa volta si rivolge in modo particolare agli utenti American Express, i quali potranno ottenere uno sconto di ben 150 euro pagando con la Carta Oro.

150 euro di sconto Amazon con Carta Oro American Express: come fare

Segnalata nella Home di Amazon.it, la promozione in questione prevede un meccanismo di funzionamento molto semplice: tutti gli utenti che utilizzeranno la Carta Oro di American Express come metodo di pagamento avranno diritto ad uno sconto dell’importo di 150 euro a fronte di una spesa minima di 750 euro.

La condizione fondamentale è che la spesa in questione venga effettuata entro e non oltre i 6 mesi dall’attivazione della suddetta Carta Oro American Express. Per quanto attiene allo sconto, American Express – a quanto si legge – si occuperà direttamente di stornare (in modo automatico) 150 euro dal saldo della carta del cliente.

A questo punto non ci resta che ricordarvi che la promozione in questione prevede un ulteriore limitazione: non potranno accedervi tutti coloro i quali siano già o siano stati titolari di una Carta American Express iscritta al programma Membership Rewards negli ultimi 12 mesi.

Come opportunamente segnalato su Amazon, ogni euro speso su Amazon equivale a un punto Membership Rewards. Inoltre, la Carta Oro American Express può essere richiesta comodamente online e, per quanto riguarda i costi, la quota mensile viene azzerata per il primo anno, dopodiché passa a 14 euro al mese.

Per maggiori informazioni sulla promozione e per richiedere direttamente la vostra Carta Oro American Express potete visitare la pagina ufficiale al link sottostante:

Sconto Amazon 150 euro con Carta Oro American Express

