Il team di Amazon Music ha deciso di puntare sul settore dei podcast e ha iniziato a pubblicizzare alcune delle offerte migliori, già disponibili per gli utenti gratuiti e quelli a pagamento in qualche Paese (come Stati Uniti, Germania, Giappone e Regno Unito).

Stando a quanto reso noto dall’azienda, gli utenti potranno accedere ai podcast attraverso l’applicazione Amazon Music (disponibile per iOS e Android), sui dispositivi Amazon Echo e da qualunque browser grazie al sito dedicato.

Tra le feature del servizio non manca la possibilità di scaricare i contenuti per poterli poi ascoltare in un secondo momento in modalità offline.

I podcast esclusivi di Amazon Music

Tra i podcast esclusivi, il team di Amazon ricorda “Disgraceland” (uno spettacolo poliziesco incentrato sull’industria musicale), “En la Sala” (con l’artista superstar Becky G), “The First One” con DJ Khaled (una serie di interviste a celebrità realizzata in collaborazione con SpringHill Company), “That Scene with Dan Patrick” (un altro show di interviste a stelle dello spettacolo) e un progetto con Will Smith e Jada Pinkett Smith.

Restiamo in attesa di scoprire se e quando tale servizio arriverà anche nel nostro mercato.