Per la maggior parte degli utenti i tablet Amazon Fire sono in grado di offrire una buona esperienza d’uso, nonostante non offrano una vera esperienza Android. Mancano i servizi Google, l’interfaccia è pesantemente personalizzata e spesso la base Android è datata.

È ancora una volta un Senior Member di XDA a fornirci una comoda soluzione che permette di rimuovere numerose app Amazon, installare il Play Store e sostituire il launcher predefinito, per garantire una versa esperienza Android.

Lo strumento si chiama Amazon Fire Toolbox ed è compatibile con quasi tutti i tablet della serie Fire, inclusi i recenti Fire HD 8. È sufficiente aver installato sul proprio computer gli strumenti adb per comunicare con il tablet e iniziare il makeover.

La lista completa è davvero lunga e include la possibilità di utilizzare Google Assistant al posto di Amazon Alexa, rimuovere la pubblicità dalla schermata di sblocco, disabilitare le app di Amazon, installare i servizi Google e la variante per smart TV di YouTube, modificare gli sfondi, creare backup di sistema, intervenire in maniera precisa sui parametri di sistema e sostituire il launcher di sistema.

L’applicazione funziona esclusivamente su computer Windows, è realizzata in Visual Basic ma è prevista a breve una versione Linux. Tra le funzioni in fase di sviluppo ci sono la possibilità di installare il firmware stock e di sbloccare i permessi di root. Al momento però non c’è una timeline per queste novità che potrebbero richiedere parecchio lavoro per essere implementate.

Potrebbe interessarti: Recensione Amazon Fire HD 8