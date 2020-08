La serie di smartwatch Amazfit di Huami è estremamente popolare nella fascia di prezzo entry level, dove ad esempio i modelli Amazfit GTS e Amazfit GTR rappresentano dei veri e propri best buy per chi è alla ricerca di soluzioni economiche ma di buona qualità.

Spuntano tre nuovi wearable Amazfit

In queste ore scopriamo che la compagnia cinese avrebbe in cantiere ben tre nuovi smartwatch da lanciare nei prossimi mesi, i cui nomi sarebbero stati svelati spulciando il codice dell’applicazione mobile di Amazfit. Infatti, come potete notare dalle immagini sottostanti, pare che la compagnia stia lavorando agli smartwatch Amazfit GTR 2, Amazfit GTS 2 e Amazfit Neo, rispettivamente indicati con i codici prodotto “lisbon, “Newton” e “Tokyo“.

Se i primi due rappresentano evidentemente la nuova generazione dei wearable citati ad apertura dell’articolo, Amazfit Neo non era stato ancora mai svelato da rumor o leak. Secondo le informazioni leakate, Amazfit GTS 2 dovrebbe essere lanciato con il supporto ad un gran numero di assistenti digitali, fra cui anche XiaoAI per il mercato cinese, mentre dovrebbero essere presenti anche funzioni di tracking per gli esercizi fisici e per la salute del corpo.

Purtroppo non sono disponibili ulteriori informazioni sugli smartwatch, ma è probabile che scopriremo qualcosa in più su di essi a partire dalle prossime settimane.

In copertina Amazfit GTS